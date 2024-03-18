ЦИК заявил о попытках из-за рубежа «взорвать видеонаблюдение» на выборах в России

«Те, кто уехал за рубеж, организовали сеть, чтобы взорвать видеонаблюдение. Большое количество таких аккаунтов должны были передаваться профессиональным айтишникам. Была кибервойна, информационная война. Но мы сработали как единый организм», - констатировала она.

Памфилова добавила, что оглашение итогов голосования решили отложить до 21 марта «на всякий случай», хотя жалоб пока не было.

Явка на президентские выборы оказалась рекордной - в целом по России она составила 77,44%. Свой голос отдали 87 113 127 человек.

В Московской области и Москве , где уже обработали 100% протоколов, действующий российский лидер Владимир Путин набрал 86,50% и 85,13% голосов соответственно. В Санкт-Петербурге по итогам обработки 99,29% бюллетеней он лидировал с 81,65%.