09 февраля 2024, 15:03

ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на президентских выборах в России

РИА «Новости»
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Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России. Его продемонстрировала пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что зарегистрированные кандидаты обозначаются в бюллетене в алфавитном порядке. Помимо имени, фамилии и отчества, в нем будут краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства и работы, кто выдвинул его на выборы, название политической партии (если кандидат подавался от нее) и его статус в ней. Всем кандидатам отвели одинаковые по площади части бюллетеня, которые разделили прямой черной линией.

Избирательным комиссиям предстоит напечатать свыше 113 миллионов бюллетеней, уточнили в ЦИК.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации Анатолию Баташеву, Борису Надеждину, Сергею Малинковичу и Раде Русских. В итоге в бюллетене будут всего четыре кандидата.

Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Надеждин заявил о намерении обжаловать отказ в Верховном суде. Между тем, по данным ЦИК, суммарное количество недействительных и недостоверных подписей в его поддержку достигло 5%.

ЦИК РФ Россия Выборы президента — 2024
08 февраля 2024, 14:47
Борис Надеждин обжалует отказ ЦИК в регистрации кандидатом в президенты России
РИА «Новости»
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Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин обжалует в Верховном суде отказ Центризбиркома в регистрации кандидатом на пост президента России. Об этом сообщило РИА «Новости».

В постановлении ЦИК указали, что решение приняли согласно федеральному закону, исходя из того, что суммарное количество недействительных и недостоверных подписей составило 5% и более от общего количества голосов в его поддержку.

«Элла Александровна (глава ЦИК Памфилова - прим. ред.), надеюсь, что справку по возражениям мы получим, как положено по конституции. И дальше, когда мы ее получим, получим решение, мы, конечно, пойдем в Верховный суд», - сказал политик.

В своем Telegram-канале он написал, что направил в Центризбирком возражения относительно выводов рабочей группы о признании подписей недействительными. Председатель ЦИК пообещала рассмотреть их и поручила составить подробный ответ.

Памфилова сообщила, что по итогам заседания Центризбиркома стало известно, что в бюллетенях на выборах президента будут фамилии четырех кандидатов. Члены комиссии отказали в регистрации Борису Надеждину, Анатолию Баташеву, Сергею Малинковичу и Раде Русских.

Элла Памфилова Суд Россия Выборы Выборы президента — 2024
08 февраля 2024, 13:59
Памфилова рассказала, сколько фамилий будет в бюллетенях на выборах президента
РИА «Новости»
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По итогам заседания Центральной избирательной комиссии стало известно, что в бюллетенях на выборах президента России в 2024 году будут фамилии четырех кандидатов. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщило РИА «Новости».

Члены комиссии 8 февраля отказали в регистрации Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских. У первых двух было более 5% недостоверных и недействительных подписей, у остальных - подписей не хватало, также они не предоставили другие необходимые документы.

За пост президента России в марте будут бороться ранее зарегистрированные самовыдвиженец Владимир Путин и выдвинутые партиями Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Николай Харитонов от КПРФ.

Центризбирком России руководствовался правилами , когда отказывал некоторым выдвиженцам в регистрации кандидатами на выборах президента. ЦИК также предложил в будущем разрешить сбор подписей в поддержку кандидатов через «Госуслуги».

Ранее Надеждин, которого не зарегистрировали в качестве кандидата, заявил, что обжалует отказ ЦИК в Верховном Суде России. Участие в президентских выборах он назвал самым важным политическим решением в своей жизни.

Суд Россия Владимир Путин Госуслуги Выборы Выборы президента — 2024
08 февраля 2024, 13:44
Кремль объяснил, что помешало некоторым выдвиженцам стать кандидатами в президенты
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Центризбирком России руководствовался правилами, когда отказывал некоторым выдвиженцам в регистрации кандидатами на выборах президента. Проблемы выявили при проверке подписей, сообщил на брифинге пресс-секретарь действующего главы государства Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

Решившие выдвинуть свою кандидатуру на выборы, напомнил он, должны выполнить определенные условия. Дмитрий Песков заявил, что в регистрации отказали тем, кто этого не сделал. Пресс-секретарь объяснил это большим количеством огрехов в подписях и недействительностью многих из них.

«Здесь вот этот важный критерий не выполнен. Здесь нечего комментировать. ЦИК следует четко тем правилам, которые установлены для кандидатов», - сказал он.

Прием подписей избирателей завершили в январе. Специалисты проверили их и нашли нарушения - более 9,1 тысячи недействительных подписей у Бориса Надеждина и 8,9 тысячи за Сергея Малинковича. ЦИК отказал им в регистрации.

Дмитрий Песков ЦИК РФ Выборы Выборы президента — 2024
08 февраля 2024, 13:21
ЦИК предложит разрешить сбор подписей в поддержку кандидатов через «Госуслуги»
РИА «Новости»
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Центризбирком по итогам президентской кампании предложит разрешить сбор подписей дистанционно через сайт «Госуслуги». Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, чьи слова привело РИА «Новости».

Глава Центризбиркома отметила, что по итогам текущей кампании уже видны три аспекта, которые стоит пересмотреть законодателям.

«Первое - разрешить сбор подписей дистанционно через портал госуслуг уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном», - сказала Памфилова.

Также ЦИК предложит уточнить на законодательном уровне момент, с которым лицо приобретает статус кандидата. Кроме того, следует точечно привести к единообразию нормативную часть касательно процедуры регистрации кандидатов.

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев ранее сообщил, что в подписных листах кандидатов в президенты России Сергея Малинковича и Бориса Надеждина выявили ошибки. В какой-то степени к этому причастен сам кандидат, отметил Булаев.

Элла Памфилова ЦИК РФ Госуслуги Выборы президента — 2024

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