ЦИК предупредил все комиссии об усилении охраны избирательных урн

«Запад не хочет, чтоб урны вскрывали. Они придумывают фейки, но система научилась их моментально разоблачать», - заметила она.

Также Памфилова сообщила о новом случае попытки порчи ящика с бюллетенями. Это произошло в Воронеже. Там женщина вылила в урну зеленку.

«Мы предупредили все комиссии, чтобы усилили охрану ящиков для голосования. Я напомню, это 141 статья УК РФ. [Она предусматривает] до пяти лет лишения свободы специально для всех подонков, которые готовы уничтожить голоса людей», - подчеркнула глава ЦИК.