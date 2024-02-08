ЦИК предложит разрешить сбор подписей в поддержку кандидатов через «Госуслуги»

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Глава Центризбиркома отметила, что по итогам текущей кампании уже видны три аспекта, которые стоит пересмотреть законодателям.

«Первое - разрешить сбор подписей дистанционно через портал госуслуг уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном», - сказала Памфилова.

Также ЦИК предложит уточнить на законодательном уровне момент, с которым лицо приобретает статус кандидата. Кроме того, следует точечно привести к единообразию нормативную часть касательно процедуры регистрации кандидатов.

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев ранее сообщил, что в подписных листах кандидатов в президенты России Сергея Малинковича и Бориса Надеждина выявили ошибки. В какой-то степени к этому причастен сам кандидат, отметил Булаев.