08 февраля 2024, 13:21

ЦИК предложит разрешить сбор подписей в поддержку кандидатов через «Госуслуги»

РИА «Новости»
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Центризбирком по итогам президентской кампании предложит разрешить сбор подписей дистанционно через сайт «Госуслуги». Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, чьи слова привело РИА «Новости».

Глава Центризбиркома отметила, что по итогам текущей кампании уже видны три аспекта, которые стоит пересмотреть законодателям.

«Первое - разрешить сбор подписей дистанционно через портал госуслуг уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном», - сказала Памфилова.

Также ЦИК предложит уточнить на законодательном уровне момент, с которым лицо приобретает статус кандидата. Кроме того, следует точечно привести к единообразию нормативную часть касательно процедуры регистрации кандидатов.

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев ранее сообщил, что в подписных листах кандидатов в президенты России Сергея Малинковича и Бориса Надеждина выявили ошибки. В какой-то степени к этому причастен сам кандидат, отметил Булаев.

Элла Памфилова ЦИК РФ Госуслуги Выборы президента — 2024
08 февраля 2024, 13:59
Памфилова рассказала, сколько фамилий будет в бюллетенях на выборах президента
РИА «Новости»
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По итогам заседания Центральной избирательной комиссии стало известно, что в бюллетенях на выборах президента России в 2024 году будут фамилии четырех кандидатов. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщило РИА «Новости».

Члены комиссии 8 февраля отказали в регистрации Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских. У первых двух было более 5% недостоверных и недействительных подписей, у остальных - подписей не хватало, также они не предоставили другие необходимые документы.

За пост президента России в марте будут бороться ранее зарегистрированные самовыдвиженец Владимир Путин и выдвинутые партиями Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Николай Харитонов от КПРФ.

Центризбирком России руководствовался правилами , когда отказывал некоторым выдвиженцам в регистрации кандидатами на выборах президента. ЦИК также предложил в будущем разрешить сбор подписей в поддержку кандидатов через «Госуслуги».

Ранее Надеждин, которого не зарегистрировали в качестве кандидата, заявил, что обжалует отказ ЦИК в Верховном Суде России. Участие в президентских выборах он назвал самым важным политическим решением в своей жизни.

Суд Россия Владимир Путин Госуслуги Выборы Выборы президента — 2024
08 февраля 2024, 13:44
Кремль объяснил, что помешало некоторым выдвиженцам стать кандидатами в президенты
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Центризбирком России руководствовался правилами, когда отказывал некоторым выдвиженцам в регистрации кандидатами на выборах президента. Проблемы выявили при проверке подписей, сообщил на брифинге пресс-секретарь действующего главы государства Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

Решившие выдвинуть свою кандидатуру на выборы, напомнил он, должны выполнить определенные условия. Дмитрий Песков заявил, что в регистрации отказали тем, кто этого не сделал. Пресс-секретарь объяснил это большим количеством огрехов в подписях и недействительностью многих из них.

«Здесь вот этот важный критерий не выполнен. Здесь нечего комментировать. ЦИК следует четко тем правилам, которые установлены для кандидатов», - сказал он.

Прием подписей избирателей завершили в январе. Специалисты проверили их и нашли нарушения - более 9,1 тысячи недействительных подписей у Бориса Надеждина и 8,9 тысячи за Сергея Малинковича. ЦИК отказал им в регистрации.

Дмитрий Песков ЦИК РФ Выборы Выборы президента — 2024
02 февраля 2024, 13:33
Рада Русских подала в ЦИК 476 подписей вместо 300 тысяч
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Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских представила в Центризбирком России 476 подписей в свою поддержку вместо минимальных 300 тысяч. Об этом заявил член ЦИК Николай Левичев на заседании, состоявшемся 2 февраля.

«Направить кандидату на должность президента <…> извещение о выявленных недостатках в документах», - указали в постановлении после предоставления Русских подписей.

В числе недостатков ЦИК назвал отсутствие документа, который подтверждает оплату изготовления подписных листов, протокола об итогах сбора подписей и списка лиц, их собиравших.

Избирательная комиссия уже зарегистрировала четырех кандидатов : Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Решение о регистрации или отказе в ней в отношении других кандидатов примут до 10 февраля.

Рада Русских заявила о желании баллотироваться на высший государственный пост в конце 2023 года. Блогер сообщила в соцсетях, что планирует участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

По данным ЦИК, в России на 1 января право голосовать имеют 112,3 миллиона избирателей. Почти два миллиона россиян с правом голосам находятся за границей. Больше всего избирателей проживают в Москве - 7,6 миллиона человек.

Россия Выборы президента РФ
31 января 2024, 19:54
Прием подписей для регистрации кандидатов в президенты России завершился
РИА «Новости»
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Центральная избирательная комиссия 31 января завершила прием подписей, которые претенденты от непарламентских партий и самовыдвиженцы должны были представить для регистрации кандидатами на президентских выборах. Об этом сообщил «Коммерсант».

ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы государства. Среди них действующий лидер России Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).

В процессе проверки в настоящее время находятся подписи, которые предоставили Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Рада Русских (самовыдвиженец).

О своем решении сняться с предвыборной гонки ранее заявили основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов и председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.

Выбыл из нее самовыдвиженец Анатолий Баташев, не набравший нужное количество подписей. Ирина Свиридова, которую выдвинула непарламентская Демократическая партия России, ранее уведомила ЦИК, что не планирует сдавать документы на регистрацию.

По действующему российскому законодательству сбор подписей избирателей для регистрации выдвиженцев от парламентских партий не нужен.

Тем, кого выдвигают от непарламентских партий, требуется собрать не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей, а самовыдвиженцам - минимум 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей.

ЦИК должен принять окончательное решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля. Выборы президента страны пройдут с 15 по 17 марта.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024

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