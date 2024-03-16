ЦИК обновил данные по явке на выборах президента России

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Сведения продолжают поступать из Калининградской области, где голосование закончится в 21:00 по московскому времени.

Из-за разницы в часовых поясах участки в самом западном регионе России пока еще продолжают работать.

В предварительных результатах Центризбирком подсчитал пришедших на участки избирателей, а также тех, кто воспользовался системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Выборы президента России в 2024 году впервые проходят три дня: с 15 по 17 марта. Ближайшее воскресенье станет основным днем голосования. Также на этих выборах впервые самое широкое распространение получила система ДЭГ, которую распространили на треть регионов России.

В число субъектов-лидеров по дистанционному голосованию избирателей вошли Камчатка, Алтайский край, Белгородская, Курская, Липецкая, Томская, Вологодская, Свердловская области и Чувашия.