ЦИК обновил данные по явке на выборах президента России
Число проголосовавших россиян на выборах президента по данным на 20:34 субботы, 16 марта, составило 57,25%. Это следует из данных на сайте Центризбиркома.
Сведения продолжают поступать из Калининградской области, где голосование закончится в 21:00 по московскому времени.
Из-за разницы в часовых поясах участки в самом западном регионе России пока еще продолжают работать.
В предварительных результатах Центризбирком подсчитал пришедших на участки избирателей, а также тех, кто воспользовался системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Выборы президента России в 2024 году впервые проходят три дня: с 15 по 17 марта. Ближайшее воскресенье станет основным днем голосования. Также на этих выборах впервые самое широкое распространение получила система ДЭГ, которую распространили на треть регионов России.
В число субъектов-лидеров по дистанционному голосованию избирателей вошли Камчатка, Алтайский край, Белгородская, Курская, Липецкая, Томская, Вологодская, Свердловская области и Чувашия.