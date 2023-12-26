26 декабря 2023, 12:30

ЦИК назвал количество кандидатов на выборах президента России

РИА «Новости»
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О намерении участвовать в выборах президента России заявили 33 человека, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Его процитировало РИА «Новости».

«В итоге всего 33, мне кажется <…> Заявлялись 33», - ответил Булаев на соответствующий вопрос.

Голосование состоится 17 марта. КПРФ выдвинула на выборы Николая Харитонова, ЛДПР - Леонида Слуцкого, партия «Новые люди» - Владислава Даванкова. Действующий президент Владимир Путин стал самовыдвиженцем. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала поданные им документы 20 декабря. На тот момент ЦИК получил 16 заявок от кандидатов.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко спрогнозировала попытки «мощных вмешательств» в процедуру выборов и усиление информационной войны, однако заверила, что мониторинговая группа при СФ не допустит этих вмешательств. Она назвала задачей всех органов власти обеспечение прозрачности выборного процесса и отметила, что российская избирательная система - одна из наиболее совершенных в мире.

ЦИК РФ Выборы президента РФ Выборы
24 декабря 2023, 11:59
Лидер партии Социальной защиты Михайлов подал документы в ЦИК
РИА «Новости»
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Председатель партии Социальной защиты Владимир Михайлов подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба политического объединения на странице «ВКонтакте».

В субботу состоялся X внеочередной съезд партии Социальной защиты. Ее члены выдвинули кандидатуру Михайлова для участия в мартовских выборах.

Партию Социальной защиты он возглавляет с 2019 года. В сентябре 2020 года Михайлов в пятый раз стал депутатом Костромской областной Думы.

Выборы президента РФ
24 декабря 2023, 01:24
Харитонов отказался «нести отсебятину» и критиковать Путина на выборах
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Николай Харитонов, выдвинутый от КПРФ на выборы президента, пообещал не критиковать во время предвыборной кампании действующего главу государства Владимира Путина. Он заявил News.ru, что не планирует «нести отсебятину».

Депутат Госдумы Николай Харитонов, выдвинутый от КПРФ на выборы президента, пообещал не критиковать во время предвыборной кампании действующего главу государства Владимира Путина. Он заявил News.ru , что не планирует «нести отсебятину».

«Я прекрасно понимаю, насколько тяжела ноша быть президентом Российской Федерации и ответственна. Я одно только знаю, по-народному: кому много дано, с того много спрашивается», - объяснил Харитонов.

По его словам, он идет на президентские выборы, осознавая высокую ответственность, ведь избирательная кампания будет проходить в непростых условиях для руководства страны. Депутат напомнил, что сейчас идет специальная военная операция на Украине, которая отвлекает на себе и внимание, и материальные ресурсы государства.

Харитонов признался, что планирует провести свою предвыборную кампанию «тактично, грамотно, профессионально».

Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов сообщил, что члены XVIII съезда КПРФ выдвинули Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России в субботу, 23 декабря. Также стало известно, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет участвовать в президентской гонке в 2024 году, хотя сбор подписей от граждан не останавливали.

Россия Владимир Путин Выборы президента РФ КПРФ
23 декабря 2023, 15:25
Стало известно имя кандидата в президенты от КПРФ
РИА «Новости»
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Члены XVIII съезда КПРФ выдвинули Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов.

Съезд коммунистической партии открылся в субботу, 23 декабря, в Московской области. Харитонов - действующий депутат Госдумы, председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал Харитонова украшением фракции. Он также подчеркнул опыт и знания политика.

В 2004 году Харитонов баллотировался на пост главы государства от КПРФ. Тогда он уступил Владимиру Путину, заняв второе место с 13,69% голосов избирателей.

Ранее в партии «Яблоко» сообщили, что ее основатель Григорий Явлинский не будет участвовать в президентской гонке.

Выборы президента РФ КПРФ
23 декабря 2023, 15:02
Явлинский отказался от участия в президентской гонке
РИА «Новости»
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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет баллотироваться на пост президента России в 2024 года. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба политического объединения.

«Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать», - заявил представитель пресс-службы.

Собеседник не уточнил, сколько подписей в пользу Явлинского собрали. Однако, по разным оценкам, их количество составляет порядка 1, 3 миллиона.

Сбор подписей не останавливали - они напрямую поступают от граждан, пояснили в «Яблоке».

До этого Явлинский говорил, что будет участвовать в мартовских выборах, если россияне соберут 10 миллионов подписей.

Ранее основатель «Яблоко» высказался о карикатуре, в которой показан в качестве «электорального реквизита» Путина. Явлинский напомнил критикам, что еще даже не выдвинул свою кандидатуру.

Выборы президента РФ

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