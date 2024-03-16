ЦИК анонсировал первые результаты выборов президента
Результаты голосования на выборах президента России начнут оглашать 17 марта после закрытия всех избирательных участков. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
«Первые результаты после 21:00. Так по закону», - сказал он.
Итоги выборов можно публиковать, когда закроется последний избирательный участок, объяснил он. Булаев уточнил, что в 20:00 (21:00 по московскому времени) завершится голосование в Калининграде.
Явка на выборах президента России днем 16 марта, во второй день голосования, превысила 50%. На избирательных участках зарегистрировали 214 безвозвратно испорченных бюллетеней. Россияне поливали их жидкостью, а в некоторых случаях пытались поджечь.
Депутаты предложили к следующим выборам разработать закон и ужесточить наказание за срыв голосования.