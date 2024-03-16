ЦИК анонсировал первые результаты выборов президента

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«Первые результаты после 21:00. Так по закону», - сказал он.

Итоги выборов можно публиковать, когда закроется последний избирательный участок, объяснил он. Булаев уточнил, что в 20:00 (21:00 по московскому времени) завершится голосование в Калининграде.

Явка на выборах президента России днем 16 марта, во второй день голосования, превысила 50%. На избирательных участках зарегистрировали 214 безвозвратно испорченных бюллетеней. Россияне поливали их жидкостью, а в некоторых случаях пытались поджечь.

Депутаты предложили к следующим выборам разработать закон и ужесточить наказание за срыв голосования.