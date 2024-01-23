23 января 2024, 18:48

ЦИК 24 января обсудит вопросы видеонаблюдения на выборах президента

РИА «Новости»
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Центральная избирательная комиссия рассмотрит вопросы, связанные с видеонаблюдением на президентских выборах, 24 января. Об этом сообщили на сайте ЦИК.

Члены ЦИК на заседании обсудят применение средств видеонаблюдения и трансляцию изображения. Еще одной темой станет форма избирательного бюллетеня для голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова проинформировала о том, что период агитации в избирательной кампании стартует 17 февраля и продлится до 14 марта, сообщил ранее RT. Кандидаты в президенты смогут раздавать агитационные материалы, если оплатят их за счет средств избирательного фонда и представят избирательной комиссии до начала распространения.

В избирательной кампании участвуют 11 кандидатов , восемь из которых выдвинулись от политических партий. Как самовыдвиженцы на выборы идут три человека, в том числе действующий президент России Владимир Путин.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
20 января 2024, 13:13
Более 12 тысяч обращений поступило в приемные при штабе Путина
РИА «Новости»
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Общественные приемные кандидата в президенты России Владимира Путина получили свыше 12 тысяч обращений от граждан. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель штаба, режиссер и актер Владимир Машков.

По его словам, в большей части из них люди выражают поддержку и желают Путину удачи.

«Общественные приемные открыли по всем регионам страны. Уже более 12 тысяч пожеланий и предложений поступило в общественные приемные по всей России. Все это направляем в центральный избирательный штаб, где обращения тщательно анализируют», - сказал Машков.

Сопредседатель штаба Марьяна Лысенко отметила, что большая часть граждан приходит в штаб с просьбой передать слова поддержки Владимиру Путину в качестве кандидата на предстоящих выборах.

«Также много вопросов по социальной поддержке и ЖКХ. Не могу сказать, что они носят негативный оттенок. Очень много предложений по тому, как сделать жизнь лучше, это прекрасно», - добавила она.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Фонд общественного мнения сообщал, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024
17 января 2024, 12:37
Кремль оценил число собранных в поддержку Путина подписей
РИА «Новости»
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Народная поддержка важна для каждого кандидата в президенты. Но если бы выборы прошли в ближайшие дни, то действующий глава государства Владимир Путин получил бы самое большое число голосов. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление предвыборного штаба Путина, который объявил, что собрал 2,5 миллиона подписей в поддержку кандидата.

Представитель Кремля подчеркнул, что не имеет права говорить о кандидатах или статусе президента, и попросил по всем вопросам обращаться в предвыборный штаб.

Песков добавил, что Путин в качестве кандидата на пост президента в среду, 17 января, встретится с волонтерами и руководителями своего избирательного штаба. Представитель Кремля подчеркнул, что мероприятие пройдет во второй половине дня.

Официальный сайт предвыборного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина объявил, что собрал более 2,5 миллиона подписей в его поддержку. Это не окончательные данные, потому что собранные документы еще продолжают поступать.

«Но если вы меня спросите, как из тех, кто будет голосовать на этих выборах, я вам скажу, что при желании за Путина можно собрать гораздо больше подписей. Кратно больше», - заявил Песков, подчеркнув, что выступает с этой позиции в качестве избирателя.

Он пояснил, что уровень поддержки и консолидации общества вокруг президента в самых разных возрастных категориях достаточно большой и преувеличить его сложно.

Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
12 января 2024, 16:56
Более 1,8 миллиона подписей собрали в поддержку кандидатуры Путина на выборах
РИА «Новости»
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В России собрали более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента Владимира Путина. Информация появилась на сайте кандидата.

«Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов», - добавили в сообщении.

Волонтеры, представители ОНФ и партии «Единая Россия» продолжают заниматься сбором подписей по всей стране.

Путин примет участие в выборах как самовыдвиженец. По правилам, он должен собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку. На каждый регион должно приходиться минимум 7,5 тысячи подписей.

По данным на 11 января, в избирательной кампании пока участвуют 11 кандидатов. От политических партий выдвинулись восемь человек, еще трое - самовыдвиженцы.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года, при этом голосование будет трехдневным. Избирательный штаб президента Владимира Путина получил подписи из всех субъектов России.

Россия Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
09 января 2024, 09:03
Зарегистрированные кандидаты в президенты начали вести предвыборную кампанию
РИА «Новости»
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Центрибзирком зарегистрировал в качестве претендентов на пост президента лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК.

Обоих выдвинули съезды партий в декабре - собирать подписи в свою поддержку им не пришлось. Первого января оба кандидата подали документы для регистрации, сообщила « Российская газета ». Срок выдвижения кандидатов истек в первый день 2024 года. Комиссия получила 33 уведомления о мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов. О самовыдвижении заявили 24 человека. Документы в итоге подали 15, из которых шесть - самовыдвиженцы. Четверо получили отказ из-за несоответствия требованиям законодательства и грубых ошибок в документах.

Вскоре ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации Николая Харитонова, которого выдвинули на съезде КПРФ.

Выдвинутые кандидаты имеют право начать агитацию, но пока в ограниченном объеме - к примеру, встречаться с избирателями. В СМИ предвыборная агитация стартует 17 февраля.

По информации « Ведомостей », зарегистрированные кандидаты уже начали региональные поездки. Слуцкий, в частности, пообщался с предпринимателями на ярмарке в Сочи, угостил избирателей чаем и блинами на курорте Роза Хутор, встретился с волонтерами, собирающими гумпомощь для участников СВО, и беженцами.

ЦИК РФ Леонид Слуцкий КПРФ ЛДПР Выборы президента — 2024

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