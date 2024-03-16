Число проживающих в зоне ДЭГ россиян назвали в ЦИК

«На выборах президента России мы применяем ДЭГ только там, где его уже проводили раньше. Всего в зоне ДЭГ проживают 47 миллионов человек», - сказал он.

Булаев напомнил, что заявление на ДЭГ можно подать только через портал госуслуг, а также указал на высокую надежность системы.

«Проголосовать с чужого телефона за вас невозможно. Ваши голоса никто не украдет и не узнает, за кого вы голосовали», - добавил зампредседателя ЦИК.

Ранее стало известно, что около 3,8 миллиона избирателей проголосовали на ДЭГ к 11:00 16 марта.