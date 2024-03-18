Чечня объявила о готовности и дальше следовать курсом президента

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«Многонациональный народ нашего Отечества на очередных выборах президента сделал единственно правильный и наиболее достойный выбор кандидатуры на должность главы нашего государства», - написал он.

Чеченский лидер поздравил Путина с рекордно высокими показателями на прошедших выборах. Он заверил, что республика и дальше будет всецело поддерживать курс национального лидера.

«Будучи его верными пехотинцами, мы готовы выполнить его приказ любой сложности и в случае необходимости пожертвовать собой ради суверенитета и благополучия нашего государства», - отметил Кадыров.

На прошедших с 15 по 17 марта выборах президента Путин получил 87,28% голосов. Такие данные привел ЦИК после обработки 100% протоколов. В Кремле назвали голосование уникальным.