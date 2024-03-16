Чебурашка, Баба-яга и гепард голосовали на выборах президента в Липецкой области

Более трех миллионов жителей Московской области приняли участие в голосовании на выборах президента России на участках и с помощью системы ДЭГ. Общая явка по итогам двух дней составила 54,56% от общего числа избирателей или 3 379 531 человек.

Секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс уточнил, что голосование на участках бюллетенями выбрали 48,87% избирателей или 2 604 665 человек в реальных числах. Число проголосовавших с помощью системы ДЭГ увеличилось до 89,70% или 774 867 человек.

Он подчеркнул, что второй день голосования на выборах президента России оказался очень ярким, благодаря приходу на избирательные участки известных жителей.

«Это и футболисты национальной сборной, которые проголосовали в ходе сборов. Все вместе приехали. Это и одна из моих любимых актрис Мария Аронова, это и 101-летний ветеран из Истры Григорий Анохин», - перечислил Фурс.

Секретарь Мособлизбиркома добавил, что также на участки в Московской области сегодня пришли для участия в голосовании губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель ЦИК Элла Памфилова.

В последний день голосования в 27 городских округах Московской области откроют 57 избирательных участков для избирателей, которые не могут посетить обычные комиссии. Речь идет о больницах, воинских частях, предприятиях закрытого типа, а также следственных изоляторах.

Также для голосования жителей удаленных территорий Московской области организуют 407 мобильных передвижных пунктов. Речь идет о населенных пунктов без специальных помещений и расположенных на большом удалении.

Общая явка по всей России по итогам второго дня голосования на выборах президента России составила 58,41%. Здесь учли число избирателей, которые пришли на участки или воспользовались системой ДЭГ.