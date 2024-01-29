29 января 2024, 12:10

Центризбирком зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина

РИА «Новости»
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Доверенными лицами Владимира Путина на мартовских выборах стали еще 198 человек. Постановление опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии.

«Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 198 человек», - отметила член ЦИК Наталья Бударина.

Постановление приняли единогласно. Всего, по данным ЦИК, доверенными лицами Путина зарегистрировались 346 человек. Среди них певица Диана Гурцкая, актер Сергей Гармаш, певец Олег Газманов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие.

В понедельник, 29 января, Центризбирком зарегистрировал самовыдвиженца Владимира Путина в качестве кандидата в президенты на выборах, которые состоятся 17 марта 2024 года.

В предвыборной гонке примут участие Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди». Этих кандидатов ЦИК уже официально зарегистрировал. Предвыборные дебаты начнутся 16 февраля.

Владимир Путин Актеры Сергей Гармаш Выборы Выборы президента — 2024
24 января 2024, 18:28
Определилась дата начала теледебатов по президентским выборам
РИА «Новости»
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Теледебаты по выборам президента России стартуют 16 февраля. Дату раскрыл кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов на встрече с жителями Оренбургской области. Его слова привело РИА «Новости».

«Шестнадцатого февраля пойдут теледебаты», - сказал Харитонов.

О том, что КПРФ поучаствует в дебатах в рамках президентской избирательной кампании, ранее заявил лидер партии Геннадий Зюганов. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий также сообщил о намерении поучаствовать в мероприятии.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют 11 человек. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

На выборы президента в 2024 году приедут наблюдатели из 13-14 международных организаций. По данным ЦИК, за голосованием проследят до тысячи наблюдателей из более чем 100 стран мира.

Россия КПРФ Выборы президента — 2024
24 января 2024, 14:21
ЦИК утвердил форму бюллетеня для голосования за президента РФ 17 марта 2024 года
РИА «Новости»
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К выборам президента России выпустят односторонние бюллетени с зеленой защитной сеткой, имена кандидатов перечислят в алфавитном порядке. Центризбирком сообщил в своем Telegram-канале, что утвердил форму этого бланка.

Комиссия утвердила форму избирательного бюллетеня, в том числе для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. Их напечатают на русском языке, но по решению региональных избиркомов разрешили выбрать государственный язык республики или язык народа в месте его компактного проживания.

Текст решили нанести только на одну сторону, каждому кандидату отвести поля одинакового размера. Их имена укажут в алфавитном порядке. В верхнем правом углу листа выделят место для специальной марки, подписей двух членов участковой избирательной комиссии и печати. На лицевую сторону нанесут фоновую защитную сетку зеленого цвета.

Выборы президента России назначили на 17 марта.

RT сообщил, что на всех участках организуют видеонаблюдение. В Подмосковье началось обучение наблюдателей.

К выборам президента России выпустят односторонние бюллетени с зеленой защитной сеткой, имена кандидатов перечислят в алфавитном порядке. Центризбирком сообщил в своем Telegram-канале , что утвердил форму этого бланка.

ЦИК РФ Выборы Выборы президента — 2024
23 января 2024, 18:48
ЦИК 24 января обсудит вопросы видеонаблюдения на выборах президента
РИА «Новости»
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Центральная избирательная комиссия рассмотрит вопросы, связанные с видеонаблюдением на президентских выборах, 24 января. Об этом сообщили на сайте ЦИК.

Члены ЦИК на заседании обсудят применение средств видеонаблюдения и трансляцию изображения. Еще одной темой станет форма избирательного бюллетеня для голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова проинформировала о том, что период агитации в избирательной кампании стартует 17 февраля и продлится до 14 марта, сообщил ранее RT. Кандидаты в президенты смогут раздавать агитационные материалы, если оплатят их за счет средств избирательного фонда и представят избирательной комиссии до начала распространения.

В избирательной кампании участвуют 11 кандидатов , восемь из которых выдвинулись от политических партий. Как самовыдвиженцы на выборы идут три человека, в том числе действующий президент России Владимир Путин.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
20 января 2024, 13:13
Более 12 тысяч обращений поступило в приемные при штабе Путина
РИА «Новости»
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Общественные приемные кандидата в президенты России Владимира Путина получили свыше 12 тысяч обращений от граждан. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель штаба, режиссер и актер Владимир Машков.

По его словам, в большей части из них люди выражают поддержку и желают Путину удачи.

«Общественные приемные открыли по всем регионам страны. Уже более 12 тысяч пожеланий и предложений поступило в общественные приемные по всей России. Все это направляем в центральный избирательный штаб, где обращения тщательно анализируют», - сказал Машков.

Сопредседатель штаба Марьяна Лысенко отметила, что большая часть граждан приходит в штаб с просьбой передать слова поддержки Владимиру Путину в качестве кандидата на предстоящих выборах.

«Также много вопросов по социальной поддержке и ЖКХ. Не могу сказать, что они носят негативный оттенок. Очень много предложений по тому, как сделать жизнь лучше, это прекрасно», - добавила она.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Фонд общественного мнения сообщал, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024

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