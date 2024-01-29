Центризбирком зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина

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«Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 198 человек», - отметила член ЦИК Наталья Бударина.

Постановление приняли единогласно. Всего, по данным ЦИК, доверенными лицами Путина зарегистрировались 346 человек. Среди них певица Диана Гурцкая, актер Сергей Гармаш, певец Олег Газманов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие.

В понедельник, 29 января, Центризбирком зарегистрировал самовыдвиженца Владимира Путина в качестве кандидата в президенты на выборах, которые состоятся 17 марта 2024 года.

В предвыборной гонке примут участие Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди». Этих кандидатов ЦИК уже официально зарегистрировал. Предвыборные дебаты начнутся 16 февраля.