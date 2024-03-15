Бурятия и Иркутская область начала голосовать на президентских выборах

В Иркутской области открылись почти 1,9 тысячи избирательных участков, оснащенных видеорегистраторами или системами видеонаблюдения. В Бурятии открылись более 80 участковых избиркомов.

В первом регионе зарегистрированы более 1,8 миллиона избирателей, а во втором - почти 700 тысяч.

За ходом голосования будут следить наблюдатели. В Иркутской области этим займутся более пяти тысяч человек, направленных от кандидатов в президенты, партий и областной общественной палаты. В Бурятии на участки выйдут 2,5 тысячи общественных наблюдателей.

Досрочное голосование в этих регионах началось в конце февраля и завершилось 14 марта. Свои голоса смогли отдать избиратели, проживающие в труднодоступных районах.

Еще раньше выборы президента РФ стартовали на Колыме, Сахалине и Курилах , а чуть позже голосование началось в Забайкалье, Якутии и Приамурье.