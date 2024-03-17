Брынцалов отметил большое количество семей на участках в Подмосковье

«По традиции голосую на этом избирательном участке, всей семьей пришли выбрать будущее нашей страны на следующие шесть лет. Со мной супруга и сыновья. Дочь выбрала дистанционного электронное голосование», - рассказал Брынцалов.

Он отметил, что все дни выборов посещал избирательные участки в разных городах и городских округах Московской области. Ездил примерно в одно и то же время - с 12:00 и ориентировочно до 14:00. Сравнивая обстановку на участках, Брынцалов обратил внимание, что в воскресенье на голосование приходит больше семей с детьми.

«Специфика немного менялась. Сегодня, на мой взгляд, больше семейные пары идут с детьми. Для людей это как семейная традиция. Воскресенье, хорошая погода, концерты, Масленица. Это вдвойне повышает настроение. Люди могут не только выполнить гражданский долг , но и поучаствовать в таких праздничных организованных мероприятиях», - заключил Брынцалов.