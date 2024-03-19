Большинство россиян заявили о доверии результатам президентских выборов

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По информации социологической службы, к моменту проведения опроса 85% россиян ознакомились с итогами народного волеизъявления.

Доверяют представленным результатам 72% опрошенных, при этом 54% - доверяют полностью. С сомнением к цифрам отнеслись лишь 13% сограждан, еще 14% еще не знают, сколько процентов набрали кандидаты.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Помимо действующего президента Владимира Путина, победившего с большим отрывом (87,28% голосов), в них приняли участие представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков, Николай Харитонов от КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров сообщил, что более половины россиян позитивно относятся к онлайн-голосованию.