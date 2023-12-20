20 декабря 2023, 16:20

«Больше 80%». Набранным Путиным голосам на выборах предсказали рекорд

РИА «Новости»
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Действующий президент России Владимир Путин может превзойти планку в 80% голосов на выборах в 2024 году. Об этом в эфире телеканала «360» сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко.

«У нас ситуация глобального противостояния, в то же время мы спокойно проводим выборы. Региональные, муниципальные, в новых регионах - все в порядке, все штатно, никакой чрезвычайщины. Рискну предположить, что Путин получит лучший результат за всю историю президентских выборов в России, это будет больше 80%», - заявил он.

Минченко отметил, что в абсолютных цифрах это показатель окажется еще больше, такую точку зрения поддерживают социология и экспертные оценки.

«Это реальный результат, который отражает реальный расклад настроений в обществе. Рейтинг президента стабилен - больше 70%, но это без ситуации, когда ты в избирательной кабинке или со смартфоном принимаешь окончательное решение. Думаю, в этот момент голосование за очевидного фаворита - это бонус до 5%. Поэтому больше 80% - реальная цифра», - добавил Минченко.

Центризбирком зарегистрировал документы Владимира Путина для участия в выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Всего ЦИК получил 16 заявок от желающих принять участие в выборах президента России.

Россия Владимир Путин Выборы президента РФ
20 декабря 2023, 15:55
Матвиенко призвала не допустить нарушений на выборах президента
РИА «Новости»
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Решение президента России Владимира Путина выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства стало главным политическим решением 2023 года. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании Совета законодателей выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Решение президента России Владимира Путина выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства стало главным политическим решением 2023 года. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением на заседании Совета законодателей выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что предстоящие выборы - важное событие в истории России, перед которой стоят огромные задач для решения которых необходим сильный лидер, который пользуется уважением и доверием людей.

«Главным политическим событием уходящего года стало решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации», - заявила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации добавила, что сейчас задача всех органов власти - обеспечить полную прозрачность голосования и предотвратить все информационные атаки на избирательную систему России и не допустить никаких нарушений.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала документы, которые Владимир Путин подал в минувший понедельник, 18 декабря, для регистрации в качестве кандидата на выборах президента.

Центризбирком после изучения представленных данных зарегистрировал группу поддержки избирателей самовыдвиженца, а также уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам. Владимир Путин получил право открыть специальный счет для создания избирательного фонда.

Совет Федерации РФ Валентина Матвиенко Владимир Путин Выборы президента РФ
17 декабря 2023, 16:14
Съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах
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Съезд партии «Единая Россия» поддержал кандидатуру действующего российского лидера Владимира Путина на президентских выборах. Решение приняли единогласно, сообщили на сайте ЕР.

«„Единая Россия“ единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты. Это решение XXI Съезда партии», - говорится в заявлении.

Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы
16 декабря 2023, 16:55
Врачи, бизнесмены, ученые, артисты выступили в поддержку Путина на выборах
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В инициативную группу по выдвижению Владимира Путина в кандидаты на должность президента вошли представители разных сфер общества. Только среди представителей Московской области — ученые, бизнесмены, деятели культуры.

В составе группы оказались руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова, главврач Домодедовской городской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин, тренер по синхронному плаванию дворца спорта «Олимпийский» Ольга Брусникина, зампред правления Ассоциации народных художественных промыслов Виктор Розанов, учредитель благотворительного фонда «Проект Жизнь» Инна Карагичева, генеральный директор компании «Щелково Агрохим», ученый Салис Каракотов и другие.

Заседание инициативной группы прошло 16 декабря. Она поддержала выдвижение Владимира Путина. На мероприятии присутствовали режиссер Никита Михалков, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, артист балета Николай Цискаридзе и другие. Певец Shaman исполнил гимн России.

Владимир Путин решил участвовать в выборах в статусе самовыдвиженца , и его кандидатура нашла поддержку среди патриотически настроенных россиян из самых разных кругов. Кстати, и в 2000, и в 2004, и в 2018 годах Путин также шел на выборы как самовыдвиженец и лишь в 2012-м - от «Единой России».

Видео: зампред правления Ассоциации народных художественных промыслов Виктор Розанов.

Владимир Путин Выборы президента РФ
16 декабря 2023, 12:26
Стали известны участники «Команды Путина» на выборах
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В «Команду Владимира Путина» на выборах президента России войдут артисты Надежда Бабкина, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Лариса Долина, режиссер Никита Михалков, фигуристы Евгений Плющенко и Татьяна Навка, писатель Захар Прилепин и другие. Список поступил в распоряжение «Известий».

По данным СМИ, в перечне - множество знаменитых политиков и спортсменов.

Отмечается, что днем 16 декабря пройдет собрание группы избирателей, по результатам которого составят протокол и отправят в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы. После этого начнется сбор подписей в поддержку Путина.

Ранее депутат Сергей Миронов сообщил журналистам, что действующий лидер страны будет участвовать в президентских выборах как самовыдвиженец , а не от партии. По словам парламентария, об этом официально объявят 16 декабря на собрании оргкомитета.

В президентскую кампанию все должно происходить по закону, а все вмешательства извне нужно пресекать , заявил Владимир Путин.

Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы

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