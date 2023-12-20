«Больше 80%». Набранным Путиным голосам на выборах предсказали рекорд

«У нас ситуация глобального противостояния, в то же время мы спокойно проводим выборы. Региональные, муниципальные, в новых регионах - все в порядке, все штатно, никакой чрезвычайщины. Рискну предположить, что Путин получит лучший результат за всю историю президентских выборов в России, это будет больше 80%», - заявил он.

Минченко отметил, что в абсолютных цифрах это показатель окажется еще больше, такую точку зрения поддерживают социология и экспертные оценки.

«Это реальный результат, который отражает реальный расклад настроений в обществе. Рейтинг президента стабилен - больше 70%, но это без ситуации, когда ты в избирательной кабинке или со смартфоном принимаешь окончательное решение. Думаю, в этот момент голосование за очевидного фаворита - это бонус до 5%. Поэтому больше 80% - реальная цифра», - добавил Минченко.

Центризбирком зарегистрировал документы Владимира Путина для участия в выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Всего ЦИК получил 16 заявок от желающих принять участие в выборах президента России.