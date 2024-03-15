15 марта 2024, 08:39

Более тысячи избирательных участков открылись в Ленобласти

Unsplash
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В Ленинградской области началось голосование за президента России. Открылись более тысячи избирательных участков, сообщило региональное правительство.

«Сегодня, в 08:00 в Ленинградской области открылись 1007 избирательных участков», - объявила пресс-служба.

В регионе насчитали 1 421 905 избирателей. Кроме того, открыли 12 временных избирательных участков в больницах, СИЗО и воинских частях. Жители соседних стран, в том числе Эстонии, смогут проголосовать в Ивангороде. На всех участках, за исключением временных, установили видеонаблюдение с возможностью трансляции на служебный портал или средства видеорегистрации.

На 194 избирательных участках подключат комплексы обработки бюллетеней. Там смогут проголосовать более 333 тысяч человек, или 23,45% от общего числа избирателей региона.

Одновременно с Ленобластью избирательные участки открылись во всех регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, живущих по московскому времени. На участие в дистанционном электронном голосовании заявились около пяти миллионов россиян.

Ленинградская область Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 08:33
Свыше 2200 участков для голосования на выборах президента открылись в Москве
РИА «Новости»
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В Москве начали работать более 2200 участков для голосования на выборах президента России. Выборы в стране будут проходить три дня. Основным днем станет 17 марта.

Участки будут открыты с 15 по 17 марта с 08.00 до 20.00. Несколько из них будут работать в больницах и СИЗО, а в воскресенье два участка организуют для голосования лиц без определенного места жительства.

Проголосовать избиратели смогут традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно - при помощи терминалов электронного голосования.

Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, за исключением нескольких участков в воинских частях, «покрытых» видеофиксацией.

Также видеофиксацию применили в медучреждениях и следственных изоляторах. В открытом доступе трансляции не будет, его смогут получить кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению.

Она будет идти круглосуточно все три дня голосования с момента открытия участков и до конца работы участковых комиссий.

Выборы президента — 2024 Москва
15 марта 2024, 08:27
Наблюдатели от СНГ прибыли на избирательный участок в Звенигороде
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Утром 15 марта к открытию избирательного участка в спортивном комплексе «Звезда» в Звенигороде прибыли наблюдатели от СНГ. Об этом в сообщил Мособлизбирком.

Возглавил миссию наблюдателей заместитель генерального секретаря СНГ Ильхам Нематов. Руководителем штаба миссии наблюдателей от СНГ стал Евгений Козяк.

Ожидается, что наблюдатели посетят не менее трех избирательных участков в Одинцовском городском округе.

Выборы президента РФ Содружество независимых государств
15 марта 2024, 08:24
Избирательные участки на выборах президента начали работать в Подмосковье
РИА «Новости»
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Утром 15 марта в 08:00 в Московской области открылись избирательные участки на выборах президента России. В общей сложности в регионе их будет работать 3928. Расположены они в учреждениях образования, культуры и здравоохранения.

Кроме того, 57 избирательных участков расположили в местах временного пребывания избирателей - на территории больниц, воинских частей и СИЗО.

По стандартному графику - с 08.00 до 20.00 - можно будет проголосовать и на временных избирательных участках в подмосковных аэропортах - Шереметьево и Жуковском.

На всех УИКах есть металлодетекторы. Для обеспечения безопасности и легитимности выборов около 67% (2668) от всех участковых избирательных комиссий оборудовали видеокамерами. На остальных (1266 УИКов и 61 ТИК) - есть видеорегистрация. На случай непредвиденных ситуаций для избирателей подготовили 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных.

Поскольку выборы в этом году совпали с Масленичной неделей, возле 3928 участков будут проходить культурные масленичные программы.

Более 780 тысяч жителей Подмосковья подавали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании. Это почти 13% общего числа избирателей региона. Также 143 866 жителей (почти 2,4%) выбрали для себя удобный избирательный участок посредством механизма «Мобильный избиратель».

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 08:04
Избирательные участки открылись в Туве
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В Туве утром 15 марта открылись 187 избирательных участков. Жители республики смогут проголосовать за президента России и выбрать территории для благоустройства в 2025 году, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.

«В республике все участки открылись вовремя, без происшествий. С самого утра большие очереди. Люди идут целыми семьями, у всех праздничное настроение», - сказал он.

Владислав Ховалыг с женой проголосовали на участке в гимназии № 5 города Кызыла. Всего в Туве открыли 187 участков. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

Одновременно с выборами президента началось голосование за общественные пространства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Выбрать проекты можно в пунктах на территории Кызыла и поселка городского типа Каа-Хем.

Голосование в восьми регионах Сибири стартовало в 08:00 (04:00 по московскому времени). Кроме Тувы избирательные участки открыли в Хакасии, Красноярском крае и других субъектах.

Выборы президента — 2024

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