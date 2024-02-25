Более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ

Активнее всего заявления подает Московская область, на втором и третьем местах - Ростовская область и Алтайский край соответственно. В пятерку также вошли Чувашия и Свердловская область.

Россиянам напомнили: чтобы проголосовать дистанционно, нужно подать заявление до 23:59 по московскому времени 11 марта. Дистанционное голосование доступно в 28 регионах. Москвичи смогут отдать голос на региональном портале. Проголосовать жители смогут с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени.

Для жителей также доступно голосование через приложение «Мобильный избиратель». Чтобы отдать свой голос из любой точки страны, необходимо заранее подать заявку через ТИК, МФЦ или «Госуслуги».

Еще 19 февраля заявок на участие в ДЭГ было около 2,55 миллиона.

Президентские выборы в России состоятся в течение трех дней: с 15 по 17 марта.