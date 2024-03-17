Более двух тысяч хакерских атак совершили на ресурсы ДЭГ

Читайте нас в:

«На ресурсы ДЭГ заблокировали около 2080 атак. Но мы спокойны, там суперзащита», - сказала она.

Глава ЦИК отметила, что за прошлые сутки специалисты отразили более 12,6 тысячи потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности на сайт комиссии.

«Все атаки заблокировали. Справились сейчас, справимся и в дальнейшем», - заключила Памфилова.

По состоянию на 09:30 по московскому времени 17 марта явка на выборах президента страны составила 60%.

Днем ранее Центризбирком заявлял о более 10,5 тысячи атак на системы ДЭГ. Памфилова отмечала, что основной удар перенес сам портал голосования, но с ним успешно справились.