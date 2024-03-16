Более 90 тыс. кибератак отразили во время выборов на ресурсы ЦИК и «Госуслуги»
Более 90 тысяч кибератак совершили на ресурсы Центризбиркома и «Госуслуг» в ходе выборов. Об этом заявил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, гендиректор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.
«В 12:47 на портал ДЭГа пошла крупная атака. У некоторых пользователей была повышенная нагрузка», - добавил он.
Вице-президент «Ростелекома» обратил внимание, что атаки фиксируют из-за рубежа - из Западной Европы, Северной Америки и с территории Украины.
«Все они были отражены. Кроме того, заблокировано более 100 ресурсов, порталы похожие на ЦИК, „Госуслуги“ и федеральную платформу ДЭГ», - указал Ляпунов.