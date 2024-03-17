Более 40% протоколов обработали на выборах президента в России

Глава государства Владимир Путин набрал 88,8% голосов после обработки 70,09% бюллетеней на выборах президента России в Москве. Об этом сообщил штаб по наблюдению за выборами.

Ранее Владимира Путина с победой на выборах президента поздравил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Согласно предварительным данным сайта ЦИК , глава России набрал 87,42% голосов.

В новых регионах РФ Путин лидировал на выборах во всех новых регионах страны. Больше всего голосов за него отдали в ДНР - 95,23%.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в России обработали 30% бюллетеней. Последние участки в стране перестали работать в 21:00 в Калининградской области.