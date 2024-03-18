Более 300 тысяч россиян проголосовали за рубежом по состоянию на 08:30 по Москве

По ее словам, последние избирательные участки за рубежом закрылись в 05:00 по Москве. Пока окончательного результата по голосованию там нет.

«На сегодня на момент 8:30 по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 тысячи 779 человек», - уточнила дипломат.

Она добавила, что это еще не окончательные данные. Но уже назвала этот результат беспрецедентным.

МИД Польши назвал президентские выборы в России незаконными из-за проведенного в Донбассе голосования. Власти страны отказались признавать результаты на тех территориях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения в «нелегитимности» выборов незаконными. По его словам, на это указывает огромный уровень поддержки действующего главы государства России Владимира Путина.