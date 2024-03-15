Более 3 млн россиян проголосовали на платформе ДЭГ на выборах президента

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«Приняли участие более трех миллионов человек. Это 65% подавших заявление на „Госуслугах“ и включенных в список избирателей ДЭГ», - уточнили в ведомстве, приведя данные по состоянию на 19:28.

По словам замглавы ведомства Олега Качанова, большая часть участников ДЭГ голосовала сразу после открытия электронных избирательных участков.

«Уже к 09:00 проголосовали 20% зарегистрированных на портале пользователей», - указал он.

В течение дня, подчеркнул Качанов, платформа периодически подвергалась кибератакам , но с нагрузкой удалось успешно справиться. Ситуацию продолжают держать под контролем, заключил замминистра.

Проголосовать на платформе ДЭГ можно до 17 марта, 20:00 по местному времени.