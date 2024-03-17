Более 125 тысяч россиян проголосовали на выборах за рубежом

«По состоянию на 10:00 по московскому времени 17 марта 125 428 россиян проголосовали за рубежом в 111 странах на 230 избирательных участках», - написала она.

Захарова отметила, что ряд участков еще только откроются сегодня с учетом разницы во времени.

«Эти данные являются ответом всем, кто пытался информационно извратить ход голосования или распространить дезинформацию. Российские дипломаты работают на избирательных участках с полной самоотдачей», - добавила представитель ведомства.

Ранее Захарова пригрозила послу Великобритании в России за публичное непризнание результатов выборов в Донбассе и Крыму. Она отметила, что его вызовут в МИД, если такие заявления не прекратятся.