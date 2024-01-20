Более 12 тысяч обращений поступило в приемные при штабе Путина

По его словам, в большей части из них люди выражают поддержку и желают Путину удачи.

«Общественные приемные открыли по всем регионам страны. Уже более 12 тысяч пожеланий и предложений поступило в общественные приемные по всей России. Все это направляем в центральный избирательный штаб, где обращения тщательно анализируют», - сказал Машков.

Сопредседатель штаба Марьяна Лысенко отметила, что большая часть граждан приходит в штаб с просьбой передать слова поддержки Владимиру Путину в качестве кандидата на предстоящих выборах.

«Также много вопросов по социальной поддержке и ЖКХ. Не могу сказать, что они носят негативный оттенок. Очень много предложений по тому, как сделать жизнь лучше, это прекрасно», - добавила она.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Фонд общественного мнения сообщал, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.