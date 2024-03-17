17 марта 2024, 13:04

Более 1100 международных наблюдателей и экспертов приехали на выборы президента РФ

РИА «Новости»
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Международные наблюдатели и эксперты из 129 стран мира приехали на выборы президента России. Председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге сообщила, что всего за процессом следят 1115 зарубежных специалистов.

«В России сейчас работают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки», - уточнила она.

Памфилова поблагодарила прибывших в Россию экспертов и наблюдателей за мужество и указала на их профессионализм. Люди, подчеркнула Памфилова, решили собственными глазами увидеть, что происходит в стране, и не основывать мнение на лжи, которую тиражируют «ручные западные СМИ».

Выборы президента в России впервые проходят в формате трехдневного голосования. Оно началось 15 марта и завершится в воскресенье. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий , Владимир Путин , Николай Харитонов и Владислав Даванков.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 13:26
Вячеслав Фетисов проголосовал на выборах президента в Видном
РИА «Новости»
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Голосование на выборах президента — это гражданский долг каждого россиянина. Об этом в комментарии журналистам заявил хоккеист и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.

Вместе с руководителем Ленинского городского округа Станиславом Каторовым он приехал на избирательный участок в Видном.

«Для меня было важно приехать сегодня сюда. Люди мне оказывают доверие и уже не первый год, избирают депутатом. Конечно, захотелось вместе с ними сегодня поучаствовать в празднике, а самое главное отдать свой гражданский долг», - заявил Фетисов.

Жители Московской области продолжают идти на избирательные участки для голосования на выборах президента России.

По данным на 12:00 воскресенья, 17 марта, очная явка в Подмосковье выросла до 54,99% или до 2 942 918 человек в реальных числах. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 798 873 избирателя? или 92,48% от общего числа зарегистрировавшихся.

Выборы президента РФ Вячеслав Фетисов Видное Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 13:08
«Все прозрачно и честно». Наблюдатель из Черногории оценила выборы в России
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Проходящие в России выборы показали, что демократия никуда не делась. Весь процесс голосования полностью прозрачен и открыт. Об этом в комментарии «360» заявила наблюдатель и журналист из Черногории Драгана Миюшкович.

Она добавила, что рассчитывает снять репортаж о проходящих в России выборах, чтобы показать своим зрителям истинную ситуацию.

«Мы можем обращаться к членам избирательной комиссии с любыми вопросами и в любое время и получаем полный и внятный ответ», - рассказала Миюшкович.

Наблюдатель добавила, что, кроме нее, за выборами наблюдают представители более 100 стран, что свидетельствует о том, что демократия в России никуда не ушла.

«Я приезжала сюда четыре года назад на международную конференцию, и ситуация практически не изменилась. Я хочу сказать спасибо ЦИК за приглашение в качестве наблюдателя в выборах», - добавила собеседница «360».

Центральная избирательная комиссия России объявила, что явка на выборах к 13:00 воскресенья, 17 марта, выросла до 65,07%. Это данные из числа избирателей, пришедших на участки, а также принявших участие в голосовании в системе ДЭГ.

Россия Выборы президента РФ Черногория Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 13:02
Явка на выборах президента России превысила 65%
РИА «Новости»
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В третий — основной — день президентских выборов, 17 марта, днем явка избирателей в целом по стране составила 65,07%. Данные на 13:00 привел ЦИК.

Президентские выборы в 2024 году в России проходят в формате трехдневного голосования, с 15 по 17 марта. Всего на должность главы государства претендуют четыре кандидата, который зарегистрировал ЦИК: Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что на выборах президента за пределами России проголосовали 125 428 граждан страны в целом на 230 избирательных участках.

Минцифры сообщало, что с помощью системы дистанционного электронного голосования конституционным правом воспользовались 90% подавших заявку избирателей, свыше 4,2 миллиона человек. В ведомстве напомнили, что ДЭГ применяют еще с 2020 года, но на выборах президента его задействовали впервые.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 12:29
«Как мы могли такое пропустить». Многодетная мать — о выборах в Донецке
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Президентские выборы — значимое событие для ДНР и всей России, заявила многодетная жительница Донецка, которая пришла на избирательный участок со своими детьми. В беседе с корреспондентом «360» Антоном Шестаковым она рассказала, что живущие в других регионах страны родственники также примут участие в голосовании.

«Мы впервые принимаем участие в выборах президента Российской Федерации. Как мы могли такое пропустить? Поэтому собрались всей семьей и пришли сделать свой выбор. Голосуем с бабушкой, а дети поддерживают, они хотели сделать этот выбор вместе. Мужа отправили в командировку, а так мы планировали голосовать с ним», - поделилась собеседница.

Многодетная мать заметила, что ее родственники живут в Москве, Севастополе, Волгограде, Таганроге, Ростове, Батайске. Она связалась с ними по видеосвязи прямо с избирательного участка. Все, кто присоединился к видеоконференции, подтвердили намерение поддержать своего кандидата.

Третий день голосования в Донецке проходит в праздничной обстановке. Это подтвердила председатель избирательного участка.

«У нас популярны коллективные голосования. Шли целыми организациями, предприятиями, учреждениями 15 и 16 марта. Очень активно старшее поколение. Благодаря сотрудникам Росгвардии на участке обеспечены беспрецедентные меры безопасности. Но у нас сознательные граждане, они не допустят провокаций», - подытожила представитель УИК.

Ранее жительница освобожденной Авдеевки выразила надежду, что с приходом России наступит новая жизнь. Пенсионерка голосовала со слезами на глазах.

Выборы президента — 2024

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