Более 1100 международных наблюдателей и экспертов приехали на выборы президента РФ

«В России сейчас работают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки», - уточнила она.

Памфилова поблагодарила прибывших в Россию экспертов и наблюдателей за мужество и указала на их профессионализм. Люди, подчеркнула Памфилова, решили собственными глазами увидеть, что происходит в стране, и не основывать мнение на лжи, которую тиражируют «ручные западные СМИ».

Выборы президента в России впервые проходят в формате трехдневного голосования. Оно началось 15 марта и завершится в воскресенье. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий , Владимир Путин , Николай Харитонов и Владислав Даванков.