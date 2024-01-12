Более 1,8 миллиона подписей собрали в поддержку кандидатуры Путина на выборах
В России собрали более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента Владимира Путина. Информация появилась на сайте кандидата.
«Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов», - добавили в сообщении.
Волонтеры, представители ОНФ и партии «Единая Россия» продолжают заниматься сбором подписей по всей стране.
Путин примет участие в выборах как самовыдвиженец. По правилам, он должен собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку. На каждый регион должно приходиться минимум 7,5 тысячи подписей.
По данным на 11 января, в избирательной кампании пока участвуют 11 кандидатов. От политических партий выдвинулись восемь человек, еще трое - самовыдвиженцы.
Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года, при этом голосование будет трехдневным. Избирательный штаб президента Владимира Путина получил подписи из всех субъектов России.