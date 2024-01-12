12 января 2024, 16:56

Более 1,8 миллиона подписей собрали в поддержку кандидатуры Путина на выборах

РИА «Новости»
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В России собрали более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента Владимира Путина. Информация появилась на сайте кандидата.

«Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов», - добавили в сообщении.

Волонтеры, представители ОНФ и партии «Единая Россия» продолжают заниматься сбором подписей по всей стране.

Путин примет участие в выборах как самовыдвиженец. По правилам, он должен собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку. На каждый регион должно приходиться минимум 7,5 тысячи подписей.

По данным на 11 января, в избирательной кампании пока участвуют 11 кандидатов. От политических партий выдвинулись восемь человек, еще трое - самовыдвиженцы.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года, при этом голосование будет трехдневным. Избирательный штаб президента Владимира Путина получил подписи из всех субъектов России.

Россия Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
09 января 2024, 09:03
Зарегистрированные кандидаты в президенты начали вести предвыборную кампанию
РИА «Новости»
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Центрибзирком зарегистрировал в качестве претендентов на пост президента лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК.

Обоих выдвинули съезды партий в декабре - собирать подписи в свою поддержку им не пришлось. Первого января оба кандидата подали документы для регистрации, сообщила « Российская газета ». Срок выдвижения кандидатов истек в первый день 2024 года. Комиссия получила 33 уведомления о мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов. О самовыдвижении заявили 24 человека. Документы в итоге подали 15, из которых шесть - самовыдвиженцы. Четверо получили отказ из-за несоответствия требованиям законодательства и грубых ошибок в документах.

Вскоре ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации Николая Харитонова, которого выдвинули на съезде КПРФ.

Выдвинутые кандидаты имеют право начать агитацию, но пока в ограниченном объеме - к примеру, встречаться с избирателями. В СМИ предвыборная агитация стартует 17 февраля.

По информации « Ведомостей », зарегистрированные кандидаты уже начали региональные поездки. Слуцкий, в частности, пообщался с предпринимателями на ярмарке в Сочи, угостил избирателей чаем и блинами на курорте Роза Хутор, встретился с волонтерами, собирающими гумпомощь для участников СВО, и беженцами.

ЦИК РФ Леонид Слуцкий КПРФ ЛДПР Выборы президента — 2024
06 января 2024, 11:14
Подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступят из новых регионов 6 января
РИА «Новости»
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Собранные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Владимира Путина поступят в его избирательный штаб в субботу, 6 января. Об этом сообщила пресс-служба штаба.

В общей сложности ожидается партия подписей из 25 регионов России. Члены избирательного штаба подсчитывают и проверяют собранные документы.

Путин намерен принять участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2024 года. Для этого ему нужно собрать 300 тысяч подписей россиян и предоставить их в Центризбирком для проверки.

Первая партия подписей поступила в штаб 30 декабря. К концу года более полумиллиона россиян оставили свои подписи в поддержку действующего главы государства.

Биографию Путина, а также информацию о работе его избирательного штаба регулярно публикуют на сайте кандидата.

Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
01 января 2024, 18:49
Прием документов на участие в выборах президента России завершился
РИА «Новости»
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Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от претендентов на участие в выборах президента России, выдвинутых политическими партиями. Об этом в сообщили в Telegram-канале ЦИК.

«Сегодня в 18:00 по московскому времени завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента Российской Федерации», - указали в публикации.

В список возможных кандидатов на выборах президента РФ вошли 11 человек, двое уже подали документы на регистрацию, сообщил ТАСС зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

В списке возможных кандидатов находятся три самовыдвиженца - действующий президент Владимир Путин, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев. Восемь кандидатов на выборах президента России выдвинули от партий - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые Люди»), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Андрея Богданова (Российская партия свободы и справедливости), Бориса Надеждина («Гражданская инициатива»), Сергея Малинковича («Коммунисты России») и Ирину Свиридову (Демократическая партия России).

Одним из первых документы в ЦИК подал президент Владимир Путин. По всей России открыли пункты сбора подписей в поддержку главы государства. Центральный избирательный штаб расположен в Гостином Дворе Москвы.

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
01 января 2024, 14:24
Малинкович подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента
РИА «Новости»
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Утвержденный в качестве кандидата на выборах президента России лидер партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого собрания Сергей Малинкович подал документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

Решение о выдвижении Малинковича «Коммунисты России» приняли на съезде, который прошел 28 декабря.

Сам кандидат заявил, что его команда уже подготовила программу, которую он представит избирателям во время сбора подписей.

«За полчаса - рекордное время - сдали документы. За этими документами стоит вся огромная партия», - заявил Малинкович.

Подготовленную программу партия назвала «10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». Своей главной задачей кандидат в президенты от «Коммунистов России» назвал «победоносное завершение спецоперации».

До конца января Малинковичу необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатов ЦИК примет не позднее, чем через 10 дней после принятия документов.

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