Белый дом публично признал итоги выборов в России

Журналисты попросили ее оценить легитимность прошедших в России выборов. Карин Жан-Пьер сослалась на заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Владимир Путин продолжил занимать пост президента, и США выстроят работу исходя из этого обстоятельства.

«Одна из вещей, которую он [Джейк Салливан] сказал, очевидно, Путин, господин Путин - лидер России», - сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необъективности США в оценке выборов. Он объявил, что администрация не намерена прислушиваться к позиции США по этому вопросу.