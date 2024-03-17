«Байден» и «Трамп» проголосовали в Лобне

За масками прятались артисты местного театра. Они разыграли сценку, в которой «Байден», едва не падая, забирается на ступеньки, а «Трампу» с оранжевым лицом приходится поддерживать его. Они также озвучили цель своего приезда: посмотреть, как проходят настоящие демократические выборы.

«Смотри, Джо, здесь тебя бы не выбрали», - сказал «Трамп» своему спутнику.

Чтобы проголосовать, артистам пришлось снять маски. После этого, вновь облачившись в наряды американских политиков, они продолжили веселить пришедших на выборы жителей Лобни.

«Нам есть чему поучиться, это мы поняли. It is beautiful - russiаn выборы», - сказали «Байден» и «Трамп», покидая участок.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области один из избирателей прискакал на участок на вороном коне. Мужчина, облаченный в гусарский костюм, изображал графа Николая Оржицкого.