17 марта 2024, 16:15

«Байден» и «Трамп» проголосовали в Лобне

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Многие избиратели подошли к посещению выборов с креативом. Последний — основной — день голосования не менее богат на сюрпризы, чем первые два. В Лобне избирательный участок посетили нынешний «президент» США Джо Байден и его «предшественник» Дональд Трамп.

За масками прятались артисты местного театра. Они разыграли сценку, в которой «Байден», едва не падая, забирается на ступеньки, а «Трампу» с оранжевым лицом приходится поддерживать его. Они также озвучили цель своего приезда: посмотреть, как проходят настоящие демократические выборы.

«Смотри, Джо, здесь тебя бы не выбрали», - сказал «Трамп» своему спутнику.

Чтобы проголосовать, артистам пришлось снять маски. После этого, вновь облачившись в наряды американских политиков, они продолжили веселить пришедших на выборы жителей Лобни.

«Нам есть чему поучиться, это мы поняли. It is beautiful - russiаn выборы», - сказали «Байден» и «Трамп», покидая участок.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области один из избирателей прискакал на участок на вороном коне. Мужчина, облаченный в гусарский костюм, изображал графа Николая Оржицкого.

Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 16:42
Личный состав Тихоокеанского флота завершил голосование на выборах президента
РИА «Новости»
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Личный состав Восточного военного округа и Тихоокеанского флота завершил голосование на выборах президента России. Явка приблизилась к 100%, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Явка военнослужащих и гражданского персонала Восточного военного округа и Тихоокеанского флота составила более 99%», - уточнили в ведомстве.

По последним данным ЦИК, явка в целом по стране к 16:00 17 марта составила 70,10%. В Московской области проголосовало более четырех миллионов человек : около 3,3 миллиона очно и 808 тысяч дистанционно (62,15% и 93,54% соответственно).

Результаты голосования начнут оглашать 17 марта после закрытия всех избирательных участков. Последние участки закроются в 20:00 в Калининградской области (это 21:00 по московскому времени).

Военные Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 16:41
Мощное внешнее давление на новые регионы на выборах заметили в СПЧ
РИА «Новости»
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Недружественные страны оказывают мощное информационное давление на новые регионы России на выборах президента. Об этом на брифинге в ЦИК сообщил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Информационное давление, как всегда, мощное, особенно в отношении новых регионов. Избирателей и членов избиркомов продолжают запугивать. Запад не может с этим смириться», - сказал он.

Брод отметил, что поступали много фейковых заявлений, например, о минировании избирательных участков.

«Но это не создает проблем, которые являются основанием для сбоев или отмены выборов», - добавил член СПЧ.

Ранее представитель Общественной палаты в ЦИК Максим Григорьев заявил, что на президентских выборах жители России сплотились и продемонстрировали очень высокую явку.

По последним данным ЦИК, явка на выборах президента составила свыше 70%.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 16:33
Сплоченность россиян на выборах президента оценили в Общественной палате
РИА «Новости»
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Жители России сплотились и проголосовали на выборах президента России, несмотря на все провокации со стороны недружественных стран. Об этом на брифинге в ЦИК заявил уполномоченный представитель Общественной палаты в комиссии Максим Григорьев.

«Мы видим беспрецедентное количество голосующих людей, несмотря на нападения, террор, запугивания и провокации», - сказал он.

Представитель ОП отметил, что ничто не смогло нанести ущерб выборам.

«Мы идем к исторической явке на выборах! Все эти действия против нас приводят к обратному результату, мы сплачиваемся и выступаем за нашу страну», - добавил Григорьев.

По состоянию на 16:00 17 марта явка по всем избирательным участкам в России составила 70,10%.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 16:31
Живущим в странах Балтии россиянам организовали голосование на границе
РИА «Новости»
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Переехавшим в страны Балтии россиянам дали возможность проголосовать прямо на границах Ленинградской и Калининградской областей. Безопасность работы участков обеспечили российские военные. Об этом в ходе выступления в ЦИК заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что ее поразило количество россиян, которые приехали на границу, чтобы отдать свой голос.

«Я хочу поблагодарить Министерство обороны России за обеспечение безопасности выборов на границе», - заявила Москалькова.

Дополнительные избирательные участки на границах со странами Балтии понадобились из-за большого числа избирателей и ограниченного числа мест для голосования.

В Эстонии россияне могли проголосовать только 17 марта на единственном избирательном участке в Таллине.

Власти Латвии изначально объявили, что намерены приравнять голосование на территории посольства России к уголовному преступлению , но после отозвали свою угрозу.

Латвия Ленинградская область Литва Татьяна Москалькова Эстония Выборы президента РФ Калининград Выборы Выборы президента — 2024

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