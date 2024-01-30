30 января 2024, 14:33

Бабурин вышел из президентской гонки и призвал поддержать Путина

РИА «Новости»
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Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сдал в Центризбирком подписи за свое выдвижение, но объявил о выходе из предвыборной гонки. Об этом сообщили «Известия».

«Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента Российской Федерации. И не просто снимаю кандидатуру - в трудный для Родины час не время дробить силы народа», - сказал он.

Политик заявил, что партия РОС решила поддержать Владимира Путина.

Сергея Бабурина выдвинули 24 декабря.

На выборах президента России в 2018 году он набрал 1,05% голосов и занял восьмое место. Политик выступал за равенство и духовность, призывал поддержать русский народ. Когда объявили результаты голосования, он поздравил Владимира Путина с победой.

В общей сложности Центризбирком принял документы 11 возможных кандидатов в президенты. Среди них лидер - ЛДПР Леонид Слуцкий и политик Борис Надеждин. КПРФ выдвинула Николая Харитонова , «Новые люди» - Владислава Даванкова.

ЦИК РФ Выборы Выборы президента — 2024
30 января 2024, 13:12
Песков не стал отвечать на вопрос о предвыборной кампании Путина
РИА «Новости»
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В Кремле не стали отвечать на вопрос о содержании предвыборной кампании Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал все связанные с этим вопросы в его избирательный штаб. Об этом он сказал в ходе традиционного брифинга для журналистов.

Песков пояснил, что работа на президентском посту является для Путина приоритетом. На мероприятия, связанные с выборами, остается не так много времени.

«Дело в том, что график президента, конечно, чрезвычайно важен и это основной приоритет, поэтому в этом графике не так много времени остается на предвыборные мероприятия», - добавил представитель Кремля.

У Путина ежедневно запланированы встречи, поездки, посещение крупных мероприятий, подытожил Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Выборы президента РФ
29 января 2024, 13:36
ЦИК презентовал слоган выборов президента России в 2024 году
РИА «Новости»
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У предстоящих выборов президента России появился слоган. Его на заседании Центральной избирательной комиссии озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, он звучит как «Вместе мы сила - голосуем за Россию!».

Памфилова напомнила, что в понедельник стартовал второй этап информирования избирателей в рамках кампании. Глава ЦИК отметила, что он начнется с этим слоганом.

«У каждого избирателя появится возможность и право ознакомиться с кандидатами, которые зарегистрировал ЦИК», - сказала он.

Памфилова отметила, что 10 тысяч заявок поступили на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в марте. Председатель комиссии подчеркнула, что для большого числа избирателей это хороший вариант.

Путина зарегистрировали кандидатом в президенты в качестве самовыдвиженца. Памфилова подчеркивала, что ЦИК принял это решение единогласно.

Элла Памфилова Россия Выборы президента — 2024
29 января 2024, 12:10
Центризбирком зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина
РИА «Новости»
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Доверенными лицами Владимира Путина на мартовских выборах стали еще 198 человек. Постановление опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии.

«Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 198 человек», - отметила член ЦИК Наталья Бударина.

Постановление приняли единогласно. Всего, по данным ЦИК, доверенными лицами Путина зарегистрировались 346 человек. Среди них певица Диана Гурцкая, актер Сергей Гармаш, певец Олег Газманов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие.

В понедельник, 29 января, Центризбирком зарегистрировал самовыдвиженца Владимира Путина в качестве кандидата в президенты на выборах, которые состоятся 17 марта 2024 года.

В предвыборной гонке примут участие Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди». Этих кандидатов ЦИК уже официально зарегистрировал. Предвыборные дебаты начнутся 16 февраля.

Владимир Путин Актеры Сергей Гармаш Выборы Выборы президента — 2024
24 января 2024, 18:28
Определилась дата начала теледебатов по президентским выборам
РИА «Новости»
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Теледебаты по выборам президента России стартуют 16 февраля. Дату раскрыл кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов на встрече с жителями Оренбургской области. Его слова привело РИА «Новости».

«Шестнадцатого февраля пойдут теледебаты», - сказал Харитонов.

О том, что КПРФ поучаствует в дебатах в рамках президентской избирательной кампании, ранее заявил лидер партии Геннадий Зюганов. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий также сообщил о намерении поучаствовать в мероприятии.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют 11 человек. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

На выборы президента в 2024 году приедут наблюдатели из 13-14 международных организаций. По данным ЦИК, за голосованием проследят до тысячи наблюдателей из более чем 100 стран мира.

Россия КПРФ Выборы президента — 2024

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