Бабурин вышел из президентской гонки и призвал поддержать Путина
Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сдал в Центризбирком подписи за свое выдвижение, но объявил о выходе из предвыборной гонки. Об этом сообщили «Известия».
«Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента Российской Федерации. И не просто снимаю кандидатуру - в трудный для Родины час не время дробить силы народа», - сказал он.
Политик заявил, что партия РОС решила поддержать Владимира Путина.
Сергея Бабурина выдвинули 24 декабря.
На выборах президента России в 2018 году он набрал 1,05% голосов и занял восьмое место. Политик выступал за равенство и духовность, призывал поддержать русский народ. Когда объявили результаты голосования, он поздравил Владимира Путина с победой.
В общей сложности Центризбирком принял документы 11 возможных кандидатов в президенты. Среди них лидер - ЛДПР Леонид Слуцкий и политик Борис Надеждин. КПРФ выдвинула Николая Харитонова , «Новые люди» - Владислава Даванкова.