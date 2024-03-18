Алиев поздравил Путина с победой на выборах

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Алиев пожелал Путину успехов в президентской деятельности для развития и процветания страны. Глава России поблагодарил политика за оказанное внимание.

«В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что союзнические отношения и стратегическое партнерство между нашими странами будут укрепляться и впредь, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества», - указали в пресс-службе.

Глава МИД Китая Линь Цзянь тоже поздравил Путина с переизбранием. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что предварительные итоги голосования в полной мере отражают народную поддержку нынешнего лидера.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала победу Владимира Путина на выборах мощной и убедительной. Действующий президент лидировал на выборах с 87,29% голосов после подсчета 99,76% бюллетеней. Официальные итоги выборов подведут 21 марта, сообщал RT.