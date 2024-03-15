15 марта 2024, 21:08

Александр Легков указал на важность участия молодежи в выборах президента страны

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Организация и ход избирательного процесса на выборах президента России в Подмосковье оставили впечатление действительно высокого уровня. Особенно приятно видеть активность людей, которые заинтересованы сделать свой выбор, которые думают о будущем, рассказал журналистам зампредседателя комитета Мособлдумы по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков.

«Впечатление высокого уровня. Был сегодня на участке в своем избирательном округе. Могу сказать так, что явка большая, и люди идут семьями, идут как на праздник. Говорят, что это важно для них. Время непростое сейчас. И на фоне этого участвуют с большей активностью», - отметил он.

Легков отдельно отметил важность интереса к голосованию и участия в нем со стороны молодых россиян.

«Ведь от этого зависит будущее нашей страны на шесть лет вперед. И молодежь об этом понимает. Ладно, мы-то уже возрастные, ребят нам уже около сорока. Хотя тоже все впереди, я надеюсь, - пошутил он. - А у молодежи реальная активность должна быть сейчас очень серьезная, потому что им дальше жить, а они - наше будущее».

Депутат уточнил, что голосовал традиционным способом. Но ознакомился и с форматом ДЭГ. По его мнению, за таким механизмом - будущее.

«Мне кажется, за этим будущее. <…> Это удобно. [По явке] проголосовало на ДЭГ больше 60% из тех людей, кто зарегистрировался. Это тоже говорит о том, что мы все на правильном пути», - сказал Легков.

Вместе с тем, по его словам, в классическом способе голосования тоже ест свои плюсы и преимущества, когда приходишь на участок, ощущаешь особенную атмосферу, видишь других избирателей.

Решение проводить выборы президента в течение трех дней (с 15 по 17 марта), подчеркнул Легков, также было правильным, ведь это дает больше возможностей людям обязательно найти время, чтобы выполнить свой гражданский долг.

«Целых три дня есть для того, чтобы прийти. Если ты сегодня не можешь, приходи завтра. Если ты завтра не можешь, приходи в последний день голосования. Если ты и в эти три дня занят, то вот, пожалуйста, тебе электронное голосование», - отметил он.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 21:08
Явка на выборах президента России превысила 35% 15 марта
РИА «Новости»
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Явка первого дня голосования на выборах президента РФ к 21:00 составила 35,59%. Об этом сообщил ЦИК России.

По данным Минцифры, в первый день выборов президента России две трети зарегистрированных участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. Отдать свой голос на платформе ДЭГ можно до 17 марта.

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на выборах в формате онлайн. Электронный формат для голосования в том числе выбрали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и мэр Москвы Сергей Собянин.

Голосование на выборах президента началось в России 15 марта. Оно продлятся до 17 марта включительно.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 20:42
Явка на выборах президента России 15 марта превысила 30%
РИА «Новости»
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Явка к 20:00 первого дня голосования на выборах президента РФ составила 33,80%. Об этом сообщил ЦИК России.

По данным информационного табло Центральной избирательной комиссии, явку свыше 50% зафиксировали в девяти регионах России.

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на выборах в своей резиденции в Ново-Огареве в формате онлайн.

По данным ЦИК, в первый день голосования явка избирателей на президентских выборах, по данным на 18:00, составила 25,57%.

Выборы президента России впервые проходят в формате трехдневного голосования. Наблюдателями на участки вышли более 333,5 тысячи человек.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 20:27
В Мособлизбиркоме оценили итоги первого дня голосования на выборах президента
РИА «Новости»
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Подводя итоги первого дня голосования на выборах президента России, важно отметить позитивную картину на избирательных участках в Подмосковье. Люди идут голосовать целыми семьями с детьми, приходят молодожены, отметил на брифинге секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс. По его словам, нештатные ситуации, которые имели место быть, носили лишь точечный характер.

«Мы видим атмосферу на участках. Как уже отмечалось, люди идут целыми семьями, голосуют молодожены, приходят избиратели со своими питомцами. Картина в целом позитивная», - отметил он.

Отдельно Фурс указал на масштабную подготовительную работу. Избирком области находится в постоянном контакте с членами ТИКов и УИКов. У каждой участковой комиссии есть камеры для оперативной связи и консультаций.

Участки в регионе закрылись в 20:00. Данные по явке за 15 марта обобщат и озвучат чуть позже, уточнил он.

Также секретарь избиркома сообщил новую статистику работы операторов «Службы заботы». По информации на 19:00 от избирателей поступило 684 звонка. Самые популярные вопросы касались дистанционного электронного голосования.

«Наши специалисты ведут консультации, разъясняют каждый непонятный момент», - заключил Фурс.

«Инциденты были и будут всегда. Но они носят точечные характер. Все члены наших комиссий хорошо обучены, как такие нештатные ситуации отрабатывать. Мы рассчитываем на профессионализм наших коллег», - добавил Фурс.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 20:20
Председатель Мособлдумы Брынцалов проверил ход голосования в Реутове
Телеканал «360»
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На избирательных участках в Реутове царит доброжелательная атмосфера. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В первый день голосования, 15 марта, он посетил несколько избирательных участков в Реутове. Брынцалов отметил, что на местах царит доброжелательная атмосфера. Также он указал на активность жителей наукограда.

«В Реутове всегда доброжелательная атмосфера царит на всех участках. Отмечу, что и в целом по Московской области все проходит относительно спокойно», - подчеркнул председатель Мособлдумы.

Брынцалов напомнил о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). По его словам, жителям Подмосковья предоставили все возможности для участия в выборах президента.

«Все возможности даны: проголосовать до работы, после работы, пенсионеры выбирают себе удобное время», - добавил Брынцалов.

Качество работы Центра общественного наблюдения за выборами в Одинцове оценил депутат Госдумы Александр Коган. Он отметил, что ДЭГ в Московской области проходит со 100% анонимностью.

Наукоград Реутов Мособлдума Выборы Выборы президента — 2024

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