Актера Аристарха Венеса впечатлила работа Центра общественного наблюдения

«Я впечатлен и масштабом, и тем, как все здесь организовано. Для меня провели экскурсию, была возможность убедиться в прозрачности и безопасности избирательного процесса. Это мой первый опыт, когда я наблюдал за выборами изнутри», - поделился артист.

По словам Венеса, в Пушкино и Орехово-Зуеве была хорошая явка. И это при том, что у жителей Московской области есть возможность проголосовать дистанционно.

«Нововведение, которое себя хорошо зарекомендовало, дает положительный фидбэк. Но в тех городах, за которыми я наблюдал, люди идут на участки. Это их гражданский долг, их позиция, которую необходимо озвучивать… Под лежачий камень вода не течет, знаете ли», - добавил он.

Венес пояснил, что пока у него нет прописки в Московской области, поэтому он проголосует дистанционно. Но в будущем планирует жить именно здесь, поскольку Подмосковье - это быстро развивающийся регион с живой, молодой энергией.

Ранее в Химках проголосовала национальная сборная по футболу.