Аксенов заявил о неудачных попытках срыва голосования в Крыму

Читайте нас в:

Он подчеркнул, что крымчане на прошедших выборах проголосовали за будущее, развитие и победу, прояви единство и высокую гражданскую активность.

«Безопасность обеспечивалась на высоком уровне. Все планы наших врагов провалились», - заявил Аксенов.

Глава Крыма поблагодарил жителей полуострова за участие в голосовании, сотрудников силовых структур за обеспечение порядка и членов избирательных комиссий за качественную работу.

По данным республиканского Центризбиркома, к 15:00 воскресенья, 17 марта, явка на выборах президента составила 81,76% или 1 232 001 избиратель в реальных числах. Избирательные участки в Крыму закрылись в 20:00.

По данным ЦИК, явка на выборах президента России превысила 70%. Это общее число проголосовавших на участках и при помощи ДЭГ.