06 января 2025, 08:25

Зеленского сравнили с Байденом из-за примитивных ответов на интервью

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Журналист из США Кайл Беккер сравнил президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом из-за примитивных ответов на интервью блогеру Лексу Фридману. Об этом сотрудник СМИ написал в соцсети Х.

«Зеленский, как обычно, повсюду разбрасывается своими ответами. <…> Он такой же „президент“, каким был Джо Байден для Соединенных Штатов», - заявил журналист.

По его словам, республиканец Дональд Трамп после прихода к власти устроит перезагрузку американской дипломатии, которую представят только мудрые политики. Беккер подчеркнул, что «пришло время для мира».

Во время интервью Фридману Зеленский выругался матом на вопрос о президенте России Владимире Путине и роли Чечни в стране. Украинский лидер заявил, что его российский коллега якобы не любит входящие в состав федерации народы.

Владимир Зеленский Интервью Джо Байден
31 декабря 2024, 20:09
Дискриминацию властями Украины УПЦ назвали неконституционной
РИА «Новости»
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Украина не предоставила достаточно доказательств о необходимости своего решения по роспуску религиозных организаций, включая Украинскую православную церковь. Об этом со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщило РИА «Новости».

В организации напомнили, что роспуск религиозных структур требует очень серьезных оснований. К примеру, если существование подобной веры угрожает жизнеспособности общества в целом. Но Украинские власти не смогли представить подобных доказательств.

Кроме того, принятый украинским парламентом закон о роспуске Украинской православной церкви содержит очень широкие и двусмысленные формулировки, под которые могут попасть целые общины за поведение отдельных членов.

Авторы доклада отметили, что речь идет об указанных в законе пунктах, что религиозную организацию ликвидируют, если уполномоченные лица причастны к преступлениям против национальной безопасности или продвигали пропаганду «русского мира».

В ООН подчеркнули, что подобные нормы в законе ставят под угрозу право на свободу выражения мнений, что противоречит не только международной конвенции прав человека, но и конституции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа этого года подписал одобренный Верховной радой законопроект о запрете и роспуске канонической Украинской православной церкви.

После вступления документа на несколько храмов напали неизвестные, которые выгоняли священников и верующих из помещений. В Михайловском кафедральном соборе УПЦ в Черкассах рейдерский захват храма перерос в беспорядки со стрельбой из травматического оружия и распылением слезоточивого газа.

Религия ООН УПЦ
20 декабря 2024, 08:11
Мощные взрывы прогремели в Киеве
РИА «Новости»
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Утром 20 декабря в Киеве прозвучали мощные взрывы, начала работу система противовоздушной обороны. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Средства противовоздушной обороны работают в Киеве», - написал он.

Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Киеве на фоне сирен воздушной тревоги прозвучали громкие взрывы.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины утром в пятницу воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В Черниговской области сирена работает более восьми часов, с 07:35 мск угрозу воздушной атаки объявили в Киеве. Спустя минуту режим тревоги распространился на все регионы Украины.

Днем ранее жители Кривого Рога остались без света после взрывов. Ракетная атака произошла около полуночи 19 декабря, прогремели взрывы. Глава администрации призвал жителей укрыться.

Взрывы Киев
12 декабря 2024, 11:43
Зеленский ставит Западу ультиматум. К чему приведет его политический шантаж?
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Президент Украины Владимир Зеленский фактически поставил Запад перед ультиматумом, когда предложил пойти на переговоры с Россией в обмен на членство Украины в НАТО. Из-за таких попыток политического шантажа украинский лидер в скором времени может потерять власть, рассказал 360.ru политолог Сергей Станкевич.

Он объяснил, что действия президента создают тупик в переговорах для завершения конфликта. Ради остановки боевых действий американские власти могут попросту заменить Зеленского на более удобного им человека, добавил эксперт.

«Из тупика какой возможен выход? Просто поменять главное действующее лицо в Киеве.<…> И я думаю, что над этим решением все больше задумываются как минимум в Вашингтоне. Но, может быть, и в европейских столицах», - предположил он.

Несмотря на сообщения о якобы возможном вступлении Украины в ЕС и НАТО, на практике этот вариант исключается, подчеркнул эксперт. Многие страны, входящие в эти объединения, ни в каком виде не согласятся пойти на данный шаг.

«Не могут принять ни в НАТО, ни в Евросоюз, потому что существуют достаточно жесткие процедуры приема и кроме этих процедур есть еще и принцип единогласия <…> Реализовать этот план нет никакой практической возможности, но создавать определенную информационную волну можно, чем, собственно, и занимаются разные люди время от времени», - уточнил политолог.

В лучшем случае Зеленский может получить неопределенное и эфемерное приглашение, которое он будет подавать как одержанную страной победу, подчеркнул он.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш заявил о начале подготовки вступления государства в НАТО и Евросоюз. Организация реализует в стране около 24 проектов.

Владимир Зеленский Переговоры НАТО
12 декабря 2024, 04:40
Укранцы осквернили «Зимнюю еПоддержку» Зеленского
РИА «Новости»
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Украинцы сумели обойти ограничение на расходование 1000 гривен (приблизительно 2500 рублей), полученных в декабре по программе «Зимней еПоддержки» Зеленского. О таких случаях на своей странице в Facebook* сообщил гендиректор украинского платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

По его словам, функцию возврата денег для абонентов мобильных операторов Vodafone и Life пришлось отключить. Некоторые пользователи этих сетей пополняли счет мобильного телефона из средств поддержки, а затем выводил их на обычные банковские карты, снимая тем самым ограничения.

«Поскольку есть „особо умные“ украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 гривен „Зимней еПоддержки“, сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи», - объяснил Авраменко.

Ранее Зеленский дал поручение правительству поддержать украинские семьи в преддверии зимы, выдав им по 1000 гривен на человека. Эти деньги можно потратить на покупку железнодорожных билетов, украинских лекарственных препаратов, книг и культурные услуги, а также «донатить на военных, волонтерам на дроны».

Владимир Зеленский Деньги

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