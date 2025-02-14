Владимир Зеленский, президентские полномочия которого официально истекли после 20 мая 2024 года, продолжает распоряжаться не только ресурсами своей страны, но и жизнями людей. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.
«Зеленский граждан своих продал. Вообще страшно говорить о таких понятиях, но это реальность. Он продал их, положив деньги себе в карман. Это колоссальная коррупционная схема», - подчеркнула дипломат.
Причем продает он их не в рабство. По словам Захаровой, в рабство они были проданы киевским режимом давно за счет чудовищных кредитов, которые похожи на вселенскую кабалу.
«Ведь вся так называемая помощь, которую получает Украина, в виде траншей, в виде кредитов - все идет в долг. Ничего из этого не дается просто так», - добавила она.
Расплачиваться придется закабаленным поколениям украинцев. Либо ресурсная база Украины перейдет западным кураторам.
«Сейчас народ Украины продан с точки зрения именно своих жизней. И в прямом, и в переносном смысле», - подчеркнула она.
Зеленский отправляет людей на бойню, чтобы получать еще больше финансовой помощи, уверена официальный представитель МИД России.
«Второе - это торговля органами. Бойня, которую развязал Зеленский, дает почву для проведения операций по изъятию органов абсолютно бесконтрольно», - сказала дипломат.
Причем Зеленский законодательно закрепил упрощение процедуры изъятия органов, в том числе без согласия людей.
«Он продал не только нынешнюю Украину, но продал людей этой самой Украины», - еще раз повторила собеседница 360.ru.
Ранее Захарова отметила, что Зеленский находится в тупике , куда сам себя и загнал. По ее словам, каждый день он делает по пять, по шесть чудовищных заявлений, которые вызывают волну неприятия уже у его спонсоров.