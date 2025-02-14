14 февраля 2025, 11:08

Зеленский стал причиной протестов в Африканском союзе

Global Look Press
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Желание главы киевского режима Владимира Зеленского выступить на предстоящем саммите Африканского союза спровоцировало протесты среди делегатов. Об этом сообщила радиостанция RFI.

По информации источника журналистов, президент Украины не отказался от попыток добиться расположения лидеров стран Африки. Его не пригласили на саммит АС, но позволили выступить по видеосвязи, что привело к протестам представителей ряда стран, в том числе Анголы.

Один из парламентариев рассказал, что ангольский лидер Жоау Лоуренсу не хочет начинать первый день в должности главы организации с выступления Зеленского.

«Это невозможно», - подчеркнул он.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что перед приходом к власти Зеленский просил у украинцев прощения за ошибки предыдущего руководства, а теперь сам совершает преступления на посту.

Владимир Зеленский Африка Протесты
12 февраля 2025, 08:31
Один из районов Киева остался без света после работы ПВО
РИА «Новости»
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Утром 12 февраля жители ряда домов в Оболонском районе Киева остались без света. Об этом сообщил украинский «24 канал».

«Кое-где в Оболонском районе исчез свет», - сообщили журналисты.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале заявил, что над Киевом работала система противовоздушной обороны.

«Пожары в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском - пылает на территории промышленной зоны. Предварительно, есть поврежденные здания», - написал он.

Также в ночь на среду стало известно, что беспилотники ударили по целям в Киевской области, Житомире, Сумах и Лубнах.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что газовая инфраструктура страны получила повреждения в результате российских атак. Например, в Миргородском районе без газоснабжения остались девять населенных пунктов.

Взрывы Киев
05 февраля 2025, 19:17
«Продал людей». Зеленский безжалостно распоряжается жизнями своего народа ради денег
360.ru
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Владимир Зеленский, президентские полномочия которого официально истекли после 20 мая 2024 года, продолжает распоряжаться не только ресурсами своей страны, но и жизнями людей. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

«Зеленский граждан своих продал. Вообще страшно говорить о таких понятиях, но это реальность. Он продал их, положив деньги себе в карман. Это колоссальная коррупционная схема», - подчеркнула дипломат.

Причем продает он их не в рабство. По словам Захаровой, в рабство они были проданы киевским режимом давно за счет чудовищных кредитов, которые похожи на вселенскую кабалу.

«Ведь вся так называемая помощь, которую получает Украина, в виде траншей, в виде кредитов - все идет в долг. Ничего из этого не дается просто так», - добавила она.

Расплачиваться придется закабаленным поколениям украинцев. Либо ресурсная база Украины перейдет западным кураторам.

«Сейчас народ Украины продан с точки зрения именно своих жизней. И в прямом, и в переносном смысле», - подчеркнула она.

Зеленский отправляет людей на бойню, чтобы получать еще больше финансовой помощи, уверена официальный представитель МИД России.

«Второе - это торговля органами. Бойня, которую развязал Зеленский, дает почву для проведения операций по изъятию органов абсолютно бесконтрольно», - сказала дипломат.

Причем Зеленский законодательно закрепил упрощение процедуры изъятия органов, в том числе без согласия людей.

«Он продал не только нынешнюю Украину, но продал людей этой самой Украины», - еще раз повторила собеседница 360.ru.

Ранее Захарова отметила, что Зеленский находится в тупике , куда сам себя и загнал. По ее словам, каждый день он делает по пять, по шесть чудовищных заявлений, которые вызывают волну неприятия уже у его спонсоров.

Владимир Зеленский Мария Захарова Россия Интервью
05 февраля 2025, 07:55
В Харькове разгорелся пожар в административном здании
Global Look Press
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Пожар случился в одном из административных зданий в Харькове. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Игорь Терехов.

По его словам, происшествие случилось в Салтовском районе.

«На месте работают все соответствующие службы», - заявил мэр.

Он не уточнил, какой именно объект горит.

Несколько дней назад в Харькове случился еще один пожар. Огонь разгорелся на складах и производственных помещениях после попадания беспилотника. Пламя распространилось на площади две тысячи квадратных метра.

Также в городе и области объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали, что под ударом оказалось предприятие в Слободском районе.

Пожары Беспилотники Харьков
02 февраля 2025, 12:28
В Одессе вандалы осквернили памятные доски Врубеля и Сеченова
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Неизвестные вандалы красками из баллонов осквернили мемориальные доски в честь художника Михаила Врубеля, физиолога Ивана Сеченова и математика Александра Ляпунова, установленные на домах Одессы. Фотографии с мест опубликовал Telegram-канал «Новости. Одесса».

Доску в честь Сеченова просто облили краской, имена Врубеля и Ляпунова вандалы перечеркнули.

По мнению авторов публикации, доски атаковали активисты, выступающие за демонтаж памятных знаков, установленных в честь деятелей, связанных с Россией.

В конце октября прошлого года созданная при мэрии Киева комиссия по декоммунизации приняла решение о сносе памятников писателя Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.

Одесса тоже не осталась в стороне от войны с сохранением памяти. Городской совет распорядился снести монументы поэта Александра Пушкина , писателей Максима Горького и Исаака Бабеля, а также Владимира Высоцкого и Зои Космодемьянской.

Одесса Памятники Вандализм

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