18 января 2025, 08:19

Водоснабжение пропало в ряде районов Киева после взрывов

РИА «Новости»
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Утром в субботу в ряде районов Киева пропало водоснабжение после серии взрывов. Об этом сообщило издание «Общественное Киев».

«После серии взрывов в некоторых районах Киева исчезла вода», - отметили журналисты.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале связал взрывы с работой систем противовоздушной обороны.

«В столице снова громко. Работает ПВО. Угроза баллистики. Находитесь в укрытиях!», - написал он.

Кличко добавил, что в Шевченковском районе повреждения получил трубопровод водоснабжения. Ремонтные бригады уже направились на место.

«Пострадали и стеклянные элементы входа на станцию ​​метро „Лукьяновская“. Ее закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции», - заключил мэр Киева.

Днем ранее стало известно, что российские беспилотники ударили по румынским наемникам в Одесской области.

Взрывы Киев
17 января 2025, 22:50
В Одессе решили переименовать дерево из-за России
РИА «Новости»
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Власти Одессы решили сменить неофициальное название дерева, растущего рядом с памятником русскому поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В публикации отметили, что «Пушкинский платан» занесли в список географических объектов, в которых содержится «символика российской имперской политики». В планах одесской администрации назвать дерево «Западный платан».

При этом авторы материала напомнили, что название дерева не является официальным, поэтому переименовать его невозможно.

В декабре 2024 года Одесский городской совет утвердил снос памятника Пушкину на Приморском бульваре.

Бюст внесли в реестр ЮНЕСКО как культурное наследие. Кроме того, 135 лет назад его установку оплачивали сами одесситы.

Ирландский журналист Чей Боуз считает, что украинцы из страха иметь общее с Россией культурное наследие избавляются от всего, что с ним связано, в том числе и от памятников.

Одесса Памятники Александр Пушкин
06 января 2025, 08:25
Зеленского сравнили с Байденом из-за примитивных ответов на интервью
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Журналист из США Кайл Беккер сравнил президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом из-за примитивных ответов на интервью блогеру Лексу Фридману. Об этом сотрудник СМИ написал в соцсети Х.

«Зеленский, как обычно, повсюду разбрасывается своими ответами. <…> Он такой же „президент“, каким был Джо Байден для Соединенных Штатов», - заявил журналист.

По его словам, республиканец Дональд Трамп после прихода к власти устроит перезагрузку американской дипломатии, которую представят только мудрые политики. Беккер подчеркнул, что «пришло время для мира».

Во время интервью Фридману Зеленский выругался матом на вопрос о президенте России Владимире Путине и роли Чечни в стране. Украинский лидер заявил, что его российский коллега якобы не любит входящие в состав федерации народы.

Владимир Зеленский Интервью Джо Байден
31 декабря 2024, 20:09
Дискриминацию властями Украины УПЦ назвали неконституционной
РИА «Новости»
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Украина не предоставила достаточно доказательств о необходимости своего решения по роспуску религиозных организаций, включая Украинскую православную церковь. Об этом со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщило РИА «Новости».

В организации напомнили, что роспуск религиозных структур требует очень серьезных оснований. К примеру, если существование подобной веры угрожает жизнеспособности общества в целом. Но Украинские власти не смогли представить подобных доказательств.

Кроме того, принятый украинским парламентом закон о роспуске Украинской православной церкви содержит очень широкие и двусмысленные формулировки, под которые могут попасть целые общины за поведение отдельных членов.

Авторы доклада отметили, что речь идет об указанных в законе пунктах, что религиозную организацию ликвидируют, если уполномоченные лица причастны к преступлениям против национальной безопасности или продвигали пропаганду «русского мира».

В ООН подчеркнули, что подобные нормы в законе ставят под угрозу право на свободу выражения мнений, что противоречит не только международной конвенции прав человека, но и конституции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа этого года подписал одобренный Верховной радой законопроект о запрете и роспуске канонической Украинской православной церкви.

После вступления документа на несколько храмов напали неизвестные, которые выгоняли священников и верующих из помещений. В Михайловском кафедральном соборе УПЦ в Черкассах рейдерский захват храма перерос в беспорядки со стрельбой из травматического оружия и распылением слезоточивого газа.

Религия ООН УПЦ
20 декабря 2024, 08:11
Мощные взрывы прогремели в Киеве
РИА «Новости»
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Утром 20 декабря в Киеве прозвучали мощные взрывы, начала работу система противовоздушной обороны. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Средства противовоздушной обороны работают в Киеве», - написал он.

Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Киеве на фоне сирен воздушной тревоги прозвучали громкие взрывы.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины утром в пятницу воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В Черниговской области сирена работает более восьми часов, с 07:35 мск угрозу воздушной атаки объявили в Киеве. Спустя минуту режим тревоги распространился на все регионы Украины.

Днем ранее жители Кривого Рога остались без света после взрывов. Ракетная атака произошла около полуночи 19 декабря, прогремели взрывы. Глава администрации призвал жителей укрыться.

Взрывы Киев

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