Власти Одессы решили сменить неофициальное название дерева, растущего рядом с памятником русскому поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В публикации отметили, что «Пушкинский платан» занесли в список географических объектов, в которых содержится «символика российской имперской политики». В планах одесской администрации назвать дерево «Западный платан».

При этом авторы материала напомнили, что название дерева не является официальным, поэтому переименовать его невозможно.

В декабре 2024 года Одесский городской совет утвердил снос памятника Пушкину на Приморском бульваре.

Бюст внесли в реестр ЮНЕСКО как культурное наследие. Кроме того, 135 лет назад его установку оплачивали сами одесситы.

Ирландский журналист Чей Боуз считает, что украинцы из страха иметь общее с Россией культурное наследие избавляются от всего, что с ним связано, в том числе и от памятников.