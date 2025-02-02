02 февраля 2025, 12:28

В Одессе вандалы осквернили памятные доски Врубеля и Сеченова

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Неизвестные вандалы красками из баллонов осквернили мемориальные доски в честь художника Михаила Врубеля, физиолога Ивана Сеченова и математика Александра Ляпунова, установленные на домах Одессы. Фотографии с мест опубликовал Telegram-канал «Новости. Одесса».

Доску в честь Сеченова просто облили краской, имена Врубеля и Ляпунова вандалы перечеркнули.

По мнению авторов публикации, доски атаковали активисты, выступающие за демонтаж памятных знаков, установленных в честь деятелей, связанных с Россией.

В конце октября прошлого года созданная при мэрии Киева комиссия по декоммунизации приняла решение о сносе памятников писателя Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.

Одесса тоже не осталась в стороне от войны с сохранением памяти. Городской совет распорядился снести монументы поэта Александра Пушкина , писателей Максима Горького и Исаака Бабеля, а также Владимира Высоцкого и Зои Космодемьянской.

Одесса Памятники Вандализм
25 января 2025, 20:00
Зеленский остался без поздравлений от западных покровителей в день рождения
РИА «Новости»
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Никто из мировых лидеров не поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Главе киевского режима 25 января исполнилось 47 лет, сообщил «Московский комсомолец».

Даже президент Молдавии Майя Санду, которая в этот день находилась в Киеве, не стала поздравлять своего «друга».

Львовская газета обратилась к жителям города с просьбой поздравить президента Зеленского с праздником. Однако всех интересовал лишь один вопрос: когда закончится военный конфликт. В комментариях к постам региональных Telegram-каналов многие украинцы желают, чтобы Зеленский умер, отметили журналисты.

Из известных личностей президента поздравили только члены команд «Динамо» и «Кривбасс».

Ранее Зеленского заподозрили в попытке скрыть политическое и военное унижение. Военный эксперт Лукас Лейро подчеркнул, что для начала переговоров ВСУ должны покинуть Курскую область. Он также отметил, что президент Зеленский не назначил выборы на 2024 год, что лишило его легитимности. По мнению эксперта, условия для переговоров установит та сторона, которая победит в конфликте.

Одесса Памятники Вандализм
23 января 2025, 09:24
Украинская полиция начала похищать детей из Красноармейска
Unsplash
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Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» начало насильно вывозить детей из Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» начало насильно вывозить детей из Красноармейска (украинское название - Покровск). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Сейчас в Красноармейске идет насильственный вывоз детей», - заявил собеседник агентства.

До этого там только принуждали родителей вывозить детей. Теперь дошло до того, что их похищают. Проникают в дома, хватают несовершеннолетних и увозят. Дальнейшая судьба тех, кого увезли - неизвестна.

Ранее житель Селидово Дмитрий рассказал журналистам, что во время входа российских военных в город, СБУ искали семей с детьми для принудительного вывоза. Люди прятали несовершеннолетних «кто как мог». С сотрудниками украинской службы пересекался и сам Дмитрий. У мужчины спросили, есть ли у него дети и знает ли он чьих-нибудь родителей.

Дети СБУ Семья Военные Мужчины Красноармейск Селидово
19 января 2025, 19:42
В Киеве прогремел взрыв в студии радиостанции «Армия FM»
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В студии украинской радиостанции «Армия FM» произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Прибывшие на место следователи и взрывотехники установили, что сработал армейский взрыватель, находившийся в студии в качестве экспоната.

«Пострадала женщина 1999 года рождения, ее госпитализировали», - рассказали в полиции.

По предварительным сведениям, пострадавшей стала радиоведущая «Армии FM». Правоохранители завели уголовное дело за незаконное обращение с боеприпасами. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее серия мощных взрывов прогремела в пригороде Киева. В украинской столице объявили воздушную тревогу. Также сигналы прозвучали в Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях.

Взрывы Киев Полиция
18 января 2025, 10:04
Административное здание частично разрушилось в Киеве
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Утром 18 января в Киеве зафиксировали частичное разрушение административного здания. Об этом в Telegram-канале сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Украинский телеканал ТСН ранее в субботу сообщал о серии взрывов в столице. Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале уточнил, что они связаны с работой систем противовоздушной обороны. Позднее он заявил о повреждении трубопровода в Шевченковском районе города.

«Есть частичное разрушение административного здания. Повреждения получил магистральный водопровод», - подтвердили в ГСЧС.

О каком именно здании идет речь, в ведомстве не уточнили.

Мэр Днепродзержинска Андрей Белоусов заявил о повреждении промышленного объекта в городе Павлограде Днепропетровской области после взрыва. Степень разрушений пока неизвестна.

Взрывы Киев

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