В Киеве прогремел взрыв в студии радиостанции «Армия FM»
В студии украинской радиостанции «Армия FM» произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Прибывшие на место следователи и взрывотехники установили, что сработал армейский взрыватель, находившийся в студии в качестве экспоната.
«Пострадала женщина 1999 года рождения, ее госпитализировали», - рассказали в полиции.
По предварительным сведениям, пострадавшей стала радиоведущая «Армии FM». Правоохранители завели уголовное дело за незаконное обращение с боеприпасами. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее серия мощных взрывов прогремела в пригороде Киева. В украинской столице объявили воздушную тревогу. Также сигналы прозвучали в Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях.