19 января 2025, 19:42

В Киеве прогремел взрыв в студии радиостанции «Армия FM»

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В студии украинской радиостанции «Армия FM» произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Прибывшие на место следователи и взрывотехники установили, что сработал армейский взрыватель, находившийся в студии в качестве экспоната.

«Пострадала женщина 1999 года рождения, ее госпитализировали», - рассказали в полиции.

По предварительным сведениям, пострадавшей стала радиоведущая «Армии FM». Правоохранители завели уголовное дело за незаконное обращение с боеприпасами. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее серия мощных взрывов прогремела в пригороде Киева. В украинской столице объявили воздушную тревогу. Также сигналы прозвучали в Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях.

Взрывы Киев Полиция
18 января 2025, 10:04
Административное здание частично разрушилось в Киеве
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Утром 18 января в Киеве зафиксировали частичное разрушение административного здания. Об этом в Telegram-канале сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Украинский телеканал ТСН ранее в субботу сообщал о серии взрывов в столице. Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале уточнил, что они связаны с работой систем противовоздушной обороны. Позднее он заявил о повреждении трубопровода в Шевченковском районе города.

«Есть частичное разрушение административного здания. Повреждения получил магистральный водопровод», - подтвердили в ГСЧС.

О каком именно здании идет речь, в ведомстве не уточнили.

Мэр Днепродзержинска Андрей Белоусов заявил о повреждении промышленного объекта в городе Павлограде Днепропетровской области после взрыва. Степень разрушений пока неизвестна.

Взрывы Киев
18 января 2025, 08:19
Водоснабжение пропало в ряде районов Киева после взрывов
РИА «Новости»
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Утром в субботу в ряде районов Киева пропало водоснабжение после серии взрывов. Об этом сообщило издание «Общественное Киев».

«После серии взрывов в некоторых районах Киева исчезла вода», - отметили журналисты.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале связал взрывы с работой систем противовоздушной обороны.

«В столице снова громко. Работает ПВО. Угроза баллистики. Находитесь в укрытиях!», - написал он.

Кличко добавил, что в Шевченковском районе повреждения получил трубопровод водоснабжения. Ремонтные бригады уже направились на место.

«Пострадали и стеклянные элементы входа на станцию ​​метро „Лукьяновская“. Ее закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции», - заключил мэр Киева.

Днем ранее стало известно, что российские беспилотники ударили по румынским наемникам в Одесской области.

Взрывы Киев
17 января 2025, 22:50
В Одессе решили переименовать дерево из-за России
РИА «Новости»
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Власти Одессы решили сменить неофициальное название дерева, растущего рядом с памятником русскому поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В публикации отметили, что «Пушкинский платан» занесли в список географических объектов, в которых содержится «символика российской имперской политики». В планах одесской администрации назвать дерево «Западный платан».

При этом авторы материала напомнили, что название дерева не является официальным, поэтому переименовать его невозможно.

В декабре 2024 года Одесский городской совет утвердил снос памятника Пушкину на Приморском бульваре.

Бюст внесли в реестр ЮНЕСКО как культурное наследие. Кроме того, 135 лет назад его установку оплачивали сами одесситы.

Ирландский журналист Чей Боуз считает, что украинцы из страха иметь общее с Россией культурное наследие избавляются от всего, что с ним связано, в том числе и от памятников.

Одесса Памятники Александр Пушкин
06 января 2025, 08:25
Зеленского сравнили с Байденом из-за примитивных ответов на интервью
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Журналист из США Кайл Беккер сравнил президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом из-за примитивных ответов на интервью блогеру Лексу Фридману. Об этом сотрудник СМИ написал в соцсети Х.

«Зеленский, как обычно, повсюду разбрасывается своими ответами. <…> Он такой же „президент“, каким был Джо Байден для Соединенных Штатов», - заявил журналист.

По его словам, республиканец Дональд Трамп после прихода к власти устроит перезагрузку американской дипломатии, которую представят только мудрые политики. Беккер подчеркнул, что «пришло время для мира».

Во время интервью Фридману Зеленский выругался матом на вопрос о президенте России Владимире Путине и роли Чечни в стране. Украинский лидер заявил, что его российский коллега якобы не любит входящие в состав федерации народы.

Владимир Зеленский Интервью Джо Байден

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