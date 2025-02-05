Никто из мировых лидеров не поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Главе киевского режима 25 января исполнилось 47 лет, сообщил «Московский комсомолец».

Даже президент Молдавии Майя Санду, которая в этот день находилась в Киеве, не стала поздравлять своего «друга».

Львовская газета обратилась к жителям города с просьбой поздравить президента Зеленского с праздником. Однако всех интересовал лишь один вопрос: когда закончится военный конфликт. В комментариях к постам региональных Telegram-каналов многие украинцы желают, чтобы Зеленский умер, отметили журналисты.

Из известных личностей президента поздравили только члены команд «Динамо» и «Кривбасс».

Ранее Зеленского заподозрили в попытке скрыть политическое и военное унижение. Военный эксперт Лукас Лейро подчеркнул, что для начала переговоров ВСУ должны покинуть Курскую область. Он также отметил, что президент Зеленский не назначил выборы на 2024 год, что лишило его легитимности. По мнению эксперта, условия для переговоров установит та сторона, которая победит в конфликте.