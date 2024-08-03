03 августа 2024, 19:50

В Харькове демонтировали мемориальную доску с упоминанием ВОВ

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Мемориальную доску в честь борцов с фашизмом демонтировали в Харькове. Об этом сообщило в Telegram-канале местное издание «Страна.ua».

Доску установили в честь 60-летия победы над нацистской Германией в 2005 году. Текст на ней нанесли на украинском языке.

В дальнейшем украинские чиновники решили убрать доску из-за термина «Великая отечественная война» и упоминания, что она началась в 1941 году.

Ранее стало известно, что во Львовской области демонтировали все советские памятники и переименовали все улицы, так или иначе связанные с Советским Союзом или Россией.

Также власти Одессы приняли решение снести памятник русскому поэту Александру Пушкину , установленный на Приморском бульваре. Кроме того, городские власти распорядились переименовать ряд улиц.

Одесса Памятники ВОВ Харьков
03 августа 2024, 10:46
Обвиняемый в подрыве машины на севере Москвы интересовался украинскими корнями
РИА «Новости»
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Подрывника внедорожника на севере Москвы Евгения Серебрякова интересовали его украинские корни. Об этом РИА «Новости» рассказал его брат Алексей.

«У нас по отцовской линии вся родня идет из села Гусевка в Волгоградской области, где жили переселенцы с тех (украинских - прим. ред.) земель еще со времен Екатерины II», - поделился он.

Алексей сообщил, что Евгения очень интересовали родословная и значение фамилии. По воспоминаниям Алексея, его брат одно время писал посты на украинском языке, а в соцсети «ВКонтакте» называл себя Евгеном.

Серебрякову предъявили обвинение в подрыве внедорожника. Мужчина частично сознался в совершении преступления.

Взрыв в жилом дворе на севере столицы прогремел ранним утром 24 июля. Сдетонировало устройство, прикрепленное под днищем авто военного. Травмы получили владелец иномарки и его супруга. Следователи возбудили уголовное дело. На допросе Серебряков признался, что украинские спецслужбы обещали ему гражданство и деньги.

Серебряков в детстве был одним из лучших учеников в школе и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи. Юношу тогда особенно интересовала история. Знакомые Евгения назвали его положительным молодым человеком , общительным, ответственным и душой компании. Им трудно поверить в то, что мужчина пошел на преступление.

ВКонтакте Соцсети Взрывы Машины Москва
28 июля 2024, 02:25
Учебный самолет разбился в Харькове, погиб курсант
Freepik
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Легкомоторный самолет К-10 Swift Харьковского университета воздушных сил потерпел крушение. Курсант погиб, сообщила «Украинская правда».

«Во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift в субботу погиб курсант Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба», - указали в материале.

Руководство учебного заведения сотрудничает со следствием, подробности произошедшего не разглашаются.

В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Самолет упал в безлюдной местности, экипаж успешно катапультировался.

Самолеты Харьков
26 июля 2024, 23:34
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион заявил, что не виновен
РИА «Новости»
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Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Рады Ирины Фарион, которая прославилась своими антироссийскими заявлениями, заявил о своей невиновности. Об этом сообщил РБК-Украина.

«Я никого не убивал, с Фарион я ничего не делал», - сказал он.

Женщину застрелили во Львове. По данным следователей, с ней расправился 18-летний парень Вячеслав Зинченко, его задержали 25 июля по месту жительства. Юноше предъявили обвинения, прокуратура потребовала заключить его под стражу.

В суде Зинченко встретился с дочерью Ирины Фарион Софьей Семчишин. Женщина стала кричать на парня и спросила у него, не проглотил ли тот язык. В ответ на это юноша высунул язык и ухмыльнулся. В итоге Семчишин обвинила подозреваемого в бессердечности.

Убийства Суд Депутаты Убийство Ирины Фарион во Львове
26 июля 2024, 16:59
«Душа компании». Знакомый — о Евгении Серебрякове
РИА «Новости»
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Евгений Серебряков, которого обвиняют в подрыве иномарки военного на севере Москвы, был неконфликтным человеком. Об этом рассказал 360.ru его знакомый.

«Довольно общительный парень, никому никогда не грубил, всегда поддерживал. Душа компании <…> Ответственный», - описал его мужчина.

У собеседника 360.ru и Евгения есть общие знакомые, и никто не отзывался о молодом человеке плохо. Как отметил мужчина, «не было разговоров, что Женя повел себя неправильно с какой-то стороны».

«Никто не мог сказать что-то плохое», - добавил он.

Знакомый также не слышал, что в семье Серебрякова случались скандалы или недопонимание с родителями.

«Я не могу поверить в это», - высказался он о ситуации с обвинением Серебрякова.

Еще одна подруга предполагаемого преступника заявила, что Серебряков был положительным молодым человеком. По словам девушки, она с трудом верит, что тот способен на такое. Одна из знакомых семьи предположила, что парню «затуманили мозги». В детстве Серебряков был одним из лучших учеников в школе и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи.

Взрыв в жилом дворе на севере столицы прогремел ранним утром 24 июля. Сдетонировало устройство, прикрепленное под днищем внедорожника военного. Травмы получил владелец авто и его супруга. Уголовное дело возбудили по двум статьям: «Покушение на убийство двух лиц» и «Незаконный оборот взрывных устройств». На допросе Серебряков признался, что украинские спецслужбы обещали ему гражданство и деньги.

Скандалы Семья Военные Взрывы Иномарки Москва

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