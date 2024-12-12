12 декабря 2024, 04:40

Укранцы осквернили «Зимнюю еПоддержку» Зеленского

РИА «Новости»
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Украинцы сумели обойти ограничение на расходование 1000 гривен (приблизительно 2500 рублей), полученных в декабре по программе «Зимней еПоддержки» Зеленского. О таких случаях на своей странице в Facebook* сообщил гендиректор украинского платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

По его словам, функцию возврата денег для абонентов мобильных операторов Vodafone и Life пришлось отключить. Некоторые пользователи этих сетей пополняли счет мобильного телефона из средств поддержки, а затем выводил их на обычные банковские карты, снимая тем самым ограничения.

«Поскольку есть „особо умные“ украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 гривен „Зимней еПоддержки“, сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи», - объяснил Авраменко.

Ранее Зеленский дал поручение правительству поддержать украинские семьи в преддверии зимы, выдав им по 1000 гривен на человека. Эти деньги можно потратить на покупку железнодорожных билетов, украинских лекарственных препаратов, книг и культурные услуги, а также «донатить на военных, волонтерам на дроны».

Владимир Зеленский Деньги
25 ноября 2024, 07:35
Сторонник союза с Россией занял лидирующую позицию на выборах в Румынии
Freepik
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Сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску сильно лидирует в первом туре выборов президента Румынии после подсчета 92% голосов за рубежом. Об этом сообщил ЦИК страны.

По предварительным данным, свой голос за него отдали 43,5% избирателей из диаспоры. Второе место заняла сторонница антироссийской политики, глава «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони с 26,1%. Третье - бывший генеральный секретарь НАТО Мирча Джонэ, набравший 4,8% голосов за рубежом.

Второй тур президентских выборов в Румынии проведут 8 декабря.

Эксперты невысоко оценивали вероятность победы Джеорджеску. Он проводил предвыборную кампанию в соцсетях. Политик поддерживает традиционные ценности, но при этом прославляет румынских бойцов, которые во времена ВОВ были на стороне фашистской Германии. Еще он призывает к заключению союза с Россией и не считает членство в НАТО гарантией безопасности Румынии.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку первым поздравил президента Молдавии Майю Санду с переизбранием на должность. Он отметил, что ее победа стала ярким примером воли молдаван, защитивших свою демократию.

Германия Соцсети Россия НАТО Румыния Выборы
22 ноября 2024, 05:04
В СБУ раскрыли, у кого «под колпаком» Зеленский и его охрана
РИА «Новости»
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Охрана президента Украины Владимира Зеленского и он сам подчиняются спецслужбам Великобритании. Отставной полковник СБУ Александр Мазур сообщил об этом РИА «Новости».

Он объяснил, что британский спецназ не мог бы защищать Зеленского, не имея отношения к спецслужбам своей страны. Мазур выразил уверенность, что сотрудники президентской охраны и их начальник связаны с западными спецслужбами.

«По логике вещей, теперь и товарищ Зеленский тоже полностью „под колпаком“ тех же самых спецслужб. Пока они ему не дадут разрешения , пока они ему не скажут говорить то или это, он не будет этого делать», - предположил он.

Судьба Зеленского как президента полностью в руках Запада, заявил политолог Ростислав Ищенко. Он допустил, что если российские войска дойдут до Львова, именно союзники решат, сделать его лидером в изгнании или ликвидировать.

Владимир Зеленский Великобритания Шпионаж СБУ
17 ноября 2024, 16:00
Шольц назвал важным и подробным телефонный разговор с Владимиром Путиным
Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал телефонные переговоры с Владимиром Путиным важными и подробными. Глава немецкого правительства заявил, что российский лидер не изменил взгляды на ситуацию вокруг украинского кризиса, сообщил телеканал Welt.

Шольц прибыл в Бразилию для участия в саммите G20. Во время пресс-подхода он отметил, что Украина по-прежнему может положиться на Германию.

«Разговор был очень подробным, но также способствующим осознанию того, что российский президент не сильно изменился в своих взглядах на этот [конфликт], что не является хорошей новостью. Но именно поэтому так важно, чтобы мы очень четко придерживались принципиального подхода, а именно: Украина может на нас положиться», - объяснил Олаф Шольц.

На днях он впервые почти за три года позвонил Владимиру Путину. По мнению политолога Дмитрия Солонникова, так глава немецкого правительства пытается спасти свою политическую карьеру и заработать очки, ведь его рейтинги в Германии значительно упали.

Международные отношения Переговоры Владимир Путин Олаф Шольц
16 ноября 2024, 10:04
Британцы пожалели об оказанной украинцам помощи
Global Look Press
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Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета профессор Салли Дэвис пожалела об учреждении фонда помощи в размере 250 тысяч фунтов стерлингов для украинцев. В этом она призналась на встрече с пропалестинскими студентами, сообщила газета The Times.

Высказывание прозвучало в ответ на критику учащихся о «двойных стандартах» в работе колледжа. Они были недовольны тем, что учебное заведение оказало поддержку украинцам, но не помогло палестинцам. Дэвис назвала ошибкой создание фонда помощи украинцам.

Тем не менее поддержка Украины со стороны некоторых государств продолжается. Накануне немецкий канцлер позвонил российскому президенту Владимиру Путину и сообщил, что Германия продолжит помогать Украине сколько потребуется. США также намерены еженедельно поставлять ВСУ оружие до окончания полномочий нынешнего лидера Джо Байдена.

Великобритания Работа Студенты

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