Украинскую журналистку Соколовскую объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколовскую. RT привел информацию из полицейской базы данных.
«Соколовская Янина Лазаревна. Разыскивается по статье УК. Пол: женский. Национальность: еврейка. Дата рождения: 07.06.1971. Место рождения: УССР, город Киев», - следует из базы.
Конкретную статью, по которой Соколовскую объявили в розыск, в полиции не сообщили.
Журналистка ранее занимала должность главного редактора новостного сайта «Известия на Украине». Неоднократно выступала в качестве эксперта в российских политических ток-шоу.
СК возбудил уголовное дело против Соколовской за фейки о российской армии еще в прошлом году.
МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколовскую.
RT привел информацию из полицейской базы данных.