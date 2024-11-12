Украинский военнопленный рассказал о размере взятки, за которую военкомы отпускают «жертву»

«Напрямую те, кто тебя забирает, [с ними] договориться можно… Когда меня забрали, человек вышел - 600 долларов, 20 тысяч гривен это обошлось», - рассказал украинец.

Ревенко признал, что откупившегося могут задержать повторно, тогда придется платить снова. Не каждый адвокат приедет в ТЦК по вызову мобилизованного, отметил пленный.

Из-за сопротивления жителей Харькова ТЦК перестали устраивать рейды в людных местах. Теперь они отлавливают уклонистов во дворах и возле магазинов, где случайных защитников меньше. На защиту выступают женщины и старики.