Украинская полиция опубликовала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион

Также министерство назвало особые приметы подозреваемого. На вид ему около 20 лет, рост 170-180 сантиметров, худощавое телосложение. Был одет в темные спортивные штаны, черную кофту с длинными рукавами, поверх которой была красная футболка с белыми полосками и надписью на лицевой стороне, черную панаму с широкими полями, белые носки, красно-черные кроссовки и красные перчатки.

Украинское издание «Страна» сообщило, что Фарион сегодня похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Убийство Фарион произошло вечером в пятницу. В бывшего депутата выстрелили из пистолета без глушителя на улице Масарика во Львове. Ее доставили в больницу, но через несколько часов она скончалась.

Убитая стала известной благодаря русофобским высказываниям. В январе она заявляла, что гордится ненавистью своих внуков к русским. Кроме того, она подчеркивала , что русскоязычного населения на Украине не должно быть.