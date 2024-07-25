25 июля 2024, 12:55

Уголовное дело против Блиновской передали в суд

РИА «Новости»
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против блогера Елены Блиновской о неуплате налогов, отмывании денег и неправомерном обороте платежных средств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Блиновская и ее супруг не заплатили 906 миллионов рублей налогов, после чего незаконно легализовали 716 миллионов.

Следователи опросили более 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков. Уголовное дело передали в суд.

Ее мужа Алексея тем временем объявили в федеральный розыск.

По сообщениям Telegram-каналов , он служит добровольцем в зоне специальной военной операции.

Накануне юрист Иван Морозов рассказал, с какой целью Блиновская подала в суд заявление о банкротстве.

В июне супруги выставили на продажу две квартиры в Москве, чтобы рассчитаться с долгами перед ФНС.

Уголовное дело Суд Задержание блогера Елены Блиновской Елена Блиновская
25 июля 2024, 15:48
Подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепропетровске
Global Look Press
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В Днепропетровске задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

О задержании главе государства доложил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Операция по задержанию была очень непростой, в течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб», - написал Зеленский.

Он поблагодарил каждого, кто ежедневно добавлял больше фактов к картине преступления и приближал установление правды. Зеленский поручил министру внутренних дел представить обществу все детали произошедшего.

Клименко заявил о достаточном количестве доказательств, что именно задержанный стрелял в Фарион, сообщил RT. Ответственность за убийство экс-депутата Рады ранее взяла на себя неонацистская организация National-Socialism/White Power*.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Владимир Зеленский Убийства Убийство Ирины Фарион во Львове
24 июля 2024, 15:49
Суд продлил арест Блиновской
РИА «Новости»
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Суд продлил до 19 августа арест блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщили «Известия».

В марте Следственный комитет завершил изучение уголовного дела против «королевы марафонов» и ее мужа Алексея. Супругам вменили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей.

Супруга Блиновской 28 июня объявили в розыск. Он служит добровольцем в одной из воинских частей в зоне спецоперации.

Также поступала информация, что семейная пара выставила на продажу апартаменты, чтобы рассчитаться по долгам.

Днем 24 июля стало известно , за чей счет «королева марафонов» гасит долги перед Федеральной налоговой службой и для чего она подала в суд заявление о банкротстве.

Суд продлил до 19 августа арест блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщили « Известия ».

Суд Аресты Задержание блогера Елены Блиновской Елена Блиновская
23 июля 2024, 15:07
Украинскую журналистку Соколовскую объявили в розыск в России
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МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколовскую. RT привел информацию из полицейской базы данных.

«Соколовская Янина Лазаревна. Разыскивается по статье УК. Пол: женский. Национальность: еврейка. Дата рождения: 07.06.1971. Место рождения: УССР, город Киев», - следует из базы.

Конкретную статью, по которой Соколовскую объявили в розыск, в полиции не сообщили.

Журналистка ранее занимала должность главного редактора новостного сайта «Известия на Украине». Неоднократно выступала в качестве эксперта в российских политических ток-шоу.

СК возбудил уголовное дело против Соколовской за фейки о российской армии еще в прошлом году.

МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколовскую.

RT привел информацию из полицейской базы данных.

МВД РФ Россия
22 июля 2024, 19:00
Украинская полиция опубликовала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Global Look Press
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В интернете появились кадры с подозреваемым в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Их опубликовало МВД Украины в Telegram-канале.

Также министерство назвало особые приметы подозреваемого. На вид ему около 20 лет, рост 170-180 сантиметров, худощавое телосложение. Был одет в темные спортивные штаны, черную кофту с длинными рукавами, поверх которой была красная футболка с белыми полосками и надписью на лицевой стороне, черную панаму с широкими полями, белые носки, красно-черные кроссовки и красные перчатки.

Украинское издание «Страна» сообщило, что Фарион сегодня похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Убийство Фарион произошло вечером в пятницу. В бывшего депутата выстрелили из пистолета без глушителя на улице Масарика во Львове. Ее доставили в больницу, но через несколько часов она скончалась.

Убитая стала известной благодаря русофобским высказываниям. В январе она заявляла, что гордится ненавистью своих внуков к русским. Кроме того, она подчеркивала , что русскоязычного населения на Украине не должно быть.

Убийства Убийство Ирины Фарион во Львове

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