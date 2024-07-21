Тело Фарион привезли в храм на отпевание во Львове
Тело экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая стала жертвой покушения во Львове, привезли в храм Петра и Павла. На отпевании открыли гроб с ее телом, сообщило в Telegram-канале издание «Страна.ua».
Судя по опубликованным изданием кадрам, на панихиду приехала дочь националистки София со своими детьми. Попрощаться с экс-нардепом пришли жители Львова. Похороны Фарион пройдут на Лычаковском кладбище.
Неизвестный совершил покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион во дворе ее дома на улице Масарика 19 июля. Женщине выстрелили в висок. Позже она умерла в больнице Святого Пантелеймона.
В МВД Украины заявили, что следователи рассматривают две причины убийства Фарион: личную неприязнь и общественно-политическую деятельность. Также появилась фотография предполагаемого убийцы экс-депутата Рады.