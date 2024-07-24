Суд продлил арест Блиновской

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В марте Следственный комитет завершил изучение уголовного дела против «королевы марафонов» и ее мужа Алексея. Супругам вменили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей.

Супруга Блиновской 28 июня объявили в розыск. Он служит добровольцем в одной из воинских частей в зоне спецоперации.

Также поступала информация, что семейная пара выставила на продажу апартаменты, чтобы рассчитаться по долгам.

Днем 24 июля стало известно , за чей счет «королева марафонов» гасит долги перед Федеральной налоговой службой и для чего она подала в суд заявление о банкротстве.

Суд продлил до 19 августа арест блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщили « Известия ».