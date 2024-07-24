24 июля 2024, 15:49

Суд продлил арест Блиновской

РИА «Новости»
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Суд продлил до 19 августа арест блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщили «Известия».

В марте Следственный комитет завершил изучение уголовного дела против «королевы марафонов» и ее мужа Алексея. Супругам вменили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей.

Супруга Блиновской 28 июня объявили в розыск. Он служит добровольцем в одной из воинских частей в зоне спецоперации.

Также поступала информация, что семейная пара выставила на продажу апартаменты, чтобы рассчитаться по долгам.

Днем 24 июля стало известно , за чей счет «королева марафонов» гасит долги перед Федеральной налоговой службой и для чего она подала в суд заявление о банкротстве.

Суд продлил до 19 августа арест блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщили « Известия ».

Суд Аресты Задержание блогера Елены Блиновской Елена Блиновская
23 июля 2024, 15:07
Украинскую журналистку Соколовскую объявили в розыск в России
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МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколовскую. RT привел информацию из полицейской базы данных.

«Соколовская Янина Лазаревна. Разыскивается по статье УК. Пол: женский. Национальность: еврейка. Дата рождения: 07.06.1971. Место рождения: УССР, город Киев», - следует из базы.

Конкретную статью, по которой Соколовскую объявили в розыск, в полиции не сообщили.

Журналистка ранее занимала должность главного редактора новостного сайта «Известия на Украине». Неоднократно выступала в качестве эксперта в российских политических ток-шоу.

СК возбудил уголовное дело против Соколовской за фейки о российской армии еще в прошлом году.

МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколовскую.

RT привел информацию из полицейской базы данных.

МВД РФ Россия
22 июля 2024, 19:00
Украинская полиция опубликовала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Global Look Press
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В интернете появились кадры с подозреваемым в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Их опубликовало МВД Украины в Telegram-канале.

Также министерство назвало особые приметы подозреваемого. На вид ему около 20 лет, рост 170-180 сантиметров, худощавое телосложение. Был одет в темные спортивные штаны, черную кофту с длинными рукавами, поверх которой была красная футболка с белыми полосками и надписью на лицевой стороне, черную панаму с широкими полями, белые носки, красно-черные кроссовки и красные перчатки.

Украинское издание «Страна» сообщило, что Фарион сегодня похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Убийство Фарион произошло вечером в пятницу. В бывшего депутата выстрелили из пистолета без глушителя на улице Масарика во Львове. Ее доставили в больницу, но через несколько часов она скончалась.

Убитая стала известной благодаря русофобским высказываниям. В январе она заявляла, что гордится ненавистью своих внуков к русским. Кроме того, она подчеркивала , что русскоязычного населения на Украине не должно быть.

Убийства Убийство Ирины Фарион во Львове
22 июля 2024, 17:07
Депутат Рады обратился в суд с требованием провести выборы президента
Global Look Press
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Для сохранения конституционного строя на Украине необходимо провести президентские выборы. Об этом заявил внефракционный депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Парламентарий обратился Верховный суд страны и потребовал назначить выборы президента. По словам Дубинского, только он из всех народных депутатов решился предпринять шаги для сохранения конституции.

Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал ситуацию с легитимностью украинского лидера и отметил, что этот вопрос должны решить сами украинцы.

Зеленский отказался признавать окончание президентского срока из-за введенного в стране военного положения.

Владимир Зеленский Суд Депутаты Выборы
22 июля 2024, 15:57
«Нанес ущерб». В Европе снова раскритиковали Орбана из-за поездки в Москву
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В Евросоюзе возникли разногласия из-за визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом сообщила немецкая новостная служба Tagesschau.

По ее данным, представители некоторых стран выступили за отмену или перенос неформальной встречи глав МИД, которая должна состояться в конце августа в Будапеште. Однако другие государства ЕС, такие как Германия, напротив, хотят, чтобы встреча состоялась и можно было высказать свою позицию по ситуации напрямую.

«Орбан нанес ущерб попыткам ЕС выступить единым фронтом в политике в отношении Украины», - заявили в Еврокомиссии.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что представители ее ведомства не будут ездить на министерские встречи, организованные Венгрией.

Особое недовольство вызвало то, что Орбан побывал в Москве, когда его страна председательствует в Евросоюзе.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «детским садом» попытки главы евродипломатии Жозепа Борреля бойкотировать Венгрию на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС.

Венгрия Россия Евросоюз Виктор Орбан

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