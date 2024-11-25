25 ноября 2024, 07:35

Сторонник союза с Россией занял лидирующую позицию на выборах в Румынии

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску сильно лидирует в первом туре выборов президента Румынии после подсчета 92% голосов за рубежом. Об этом сообщил ЦИК страны.

По предварительным данным, свой голос за него отдали 43,5% избирателей из диаспоры. Второе место заняла сторонница антироссийской политики, глава «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони с 26,1%. Третье - бывший генеральный секретарь НАТО Мирча Джонэ, набравший 4,8% голосов за рубежом.

Второй тур президентских выборов в Румынии проведут 8 декабря.

Эксперты невысоко оценивали вероятность победы Джеорджеску. Он проводил предвыборную кампанию в соцсетях. Политик поддерживает традиционные ценности, но при этом прославляет румынских бойцов, которые во времена ВОВ были на стороне фашистской Германии. Еще он призывает к заключению союза с Россией и не считает членство в НАТО гарантией безопасности Румынии.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку первым поздравил президента Молдавии Майю Санду с переизбранием на должность. Он отметил, что ее победа стала ярким примером воли молдаван, защитивших свою демократию.

Германия Соцсети Россия НАТО Румыния Выборы
22 ноября 2024, 05:04
В СБУ раскрыли, у кого «под колпаком» Зеленский и его охрана
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Охрана президента Украины Владимира Зеленского и он сам подчиняются спецслужбам Великобритании. Отставной полковник СБУ Александр Мазур сообщил об этом РИА «Новости».

Он объяснил, что британский спецназ не мог бы защищать Зеленского, не имея отношения к спецслужбам своей страны. Мазур выразил уверенность, что сотрудники президентской охраны и их начальник связаны с западными спецслужбами.

«По логике вещей, теперь и товарищ Зеленский тоже полностью „под колпаком“ тех же самых спецслужб. Пока они ему не дадут разрешения , пока они ему не скажут говорить то или это, он не будет этого делать», - предположил он.

Судьба Зеленского как президента полностью в руках Запада, заявил политолог Ростислав Ищенко. Он допустил, что если российские войска дойдут до Львова, именно союзники решат, сделать его лидером в изгнании или ликвидировать.

Владимир Зеленский Великобритания Шпионаж СБУ
17 ноября 2024, 16:00
Шольц назвал важным и подробным телефонный разговор с Владимиром Путиным
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал телефонные переговоры с Владимиром Путиным важными и подробными. Глава немецкого правительства заявил, что российский лидер не изменил взгляды на ситуацию вокруг украинского кризиса, сообщил телеканал Welt.

Шольц прибыл в Бразилию для участия в саммите G20. Во время пресс-подхода он отметил, что Украина по-прежнему может положиться на Германию.

«Разговор был очень подробным, но также способствующим осознанию того, что российский президент не сильно изменился в своих взглядах на этот [конфликт], что не является хорошей новостью. Но именно поэтому так важно, чтобы мы очень четко придерживались принципиального подхода, а именно: Украина может на нас положиться», - объяснил Олаф Шольц.

На днях он впервые почти за три года позвонил Владимиру Путину. По мнению политолога Дмитрия Солонникова, так глава немецкого правительства пытается спасти свою политическую карьеру и заработать очки, ведь его рейтинги в Германии значительно упали.

Международные отношения Переговоры Владимир Путин Олаф Шольц
16 ноября 2024, 10:04
Британцы пожалели об оказанной украинцам помощи
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета профессор Салли Дэвис пожалела об учреждении фонда помощи в размере 250 тысяч фунтов стерлингов для украинцев. В этом она призналась на встрече с пропалестинскими студентами, сообщила газета The Times.

Высказывание прозвучало в ответ на критику учащихся о «двойных стандартах» в работе колледжа. Они были недовольны тем, что учебное заведение оказало поддержку украинцам, но не помогло палестинцам. Дэвис назвала ошибкой создание фонда помощи украинцам.

Тем не менее поддержка Украины со стороны некоторых государств продолжается. Накануне немецкий канцлер позвонил российскому президенту Владимиру Путину и сообщил, что Германия продолжит помогать Украине сколько потребуется. США также намерены еженедельно поставлять ВСУ оружие до окончания полномочий нынешнего лидера Джо Байдена.

Великобритания Работа Студенты
14 ноября 2024, 02:20
Блогер Стас Ай как Просто ошарашил россиян жуткой шуткой про расстрел детей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Блогер Станислав Васильев (Стас Ай как Просто) разозлил общественность своей шуткой над расстрелом Романовых. Скандальное высказывание он сделал в эфире Соловьев Live.

В программе блогер рассуждал о магии и любви на Руси. Он отметил, что старцев и колдунов все почитали, в том числе и царская семья. Например, жена Николая II все время искала целителей, способных вылечить царевича, который сильно болел.

«Кстати, я нахожу очень ироничным, что его от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток, свинцом. Свинцом, Карл», - заявил Васильев.

Автор Telegram-канала «Сыны Монархии» после этого назвал блогера «моральным уродом», который пошутил над страшной смертью ни в чем не повинного мальчика. Он сравнил ироническое высказывание с «глумом украинских нацистов» над убитыми детьми.

Свое негодование в Telegram-канале также высказал гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. По его мнению, шутка Стаса вычеркивает его как из журналистов, так и из людей.

Дети Скандалы Блогеры

Новости по теме