Стало известно, за что белорусы приговорили к смертной казни гражданина Германии

Немец рассказал, что представители СБУ связались с ним и приказали ему ехать в Белоруссию, где он получит дальнейшие инструкции. В результате ему прислали координаты, с которых он должен был сделать снимки.

«Там находился холм, и с этого холма я должен был сделать фотографии поверх забора… затем я должен был купить военную форму, чтобы не выделяться, я так и сделал», - рассказал Кригер на допросе.

По словам осужденного, он сделал три фотографии, которые позже переслал своему украинскому куратору.

«Фотографировал он территорию части, хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки „Искандер“, осознавая, что это шпионаж по заданию иностранной спецслужбы», - отметили авторы статьи.

В октябре прошлого Кригер также по заданию СБУ оставил рюкзак на железнодорожной станции Озерище недалеко от Минска, позже там прогремел взрыв. Платформа, где произошло ЧП, используется в том числе и для погрузки военной техники.

Ранее наемник покаялся в содеянном, назвав свой поступок самой главной и последней ошибкой в жизни.